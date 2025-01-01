Спектакль Женитьба

«Женитьба» Гоголя: ироничная комедия о любви и судьбе

На большой сцене театра — гоголевские страсти. Спектакль представляет собой инсценировку ироничной и колкой пьесы Николая Васильевича Гоголя «Женитьба». Это веселое представление о любви, полное искрометного юмора и задорных шуток.

Мистика и нелепость в поисках счастья

Все герои пьесы, каждый по-своему, пребывают в ожидании перемен в своей судьбе и мечтают о личном счастье. Однако за этим забавным поиском скрывается нечто большее — некая мистика, морок жизни на зыбкой грани между явью и сном. В этом, как всегда, присутствует Гоголь: в его творчестве комическое неотделимо от трагического, а стихия его произведений, как считал Владимир Набоков, — нелепость и абсурд.

Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир Гоголя, где смех переплетается с горечью, а каждое событие насыщено многозначностью и необыкновенной глубиной.