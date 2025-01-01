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Женитьба
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Спектакль Женитьба

16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Женитьба» Гоголя: ироничная комедия о любви и судьбе

На большой сцене театра — гоголевские страсти. Спектакль представляет собой инсценировку ироничной и колкой пьесы Николая Васильевича Гоголя «Женитьба». Это веселое представление о любви, полное искрометного юмора и задорных шуток.

Мистика и нелепость в поисках счастья

Все герои пьесы, каждый по-своему, пребывают в ожидании перемен в своей судьбе и мечтают о личном счастье. Однако за этим забавным поиском скрывается нечто большее — некая мистика, морок жизни на зыбкой грани между явью и сном. В этом, как всегда, присутствует Гоголь: в его творчестве комическое неотделимо от трагического, а стихия его произведений, как считал Владимир Набоков, — нелепость и абсурд.

Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир Гоголя, где смех переплетается с горечью, а каждое событие насыщено многозначностью и необыкновенной глубиной.

Режиссер
Владимир Туманов
В ролях
Екатерина Зорина
Мария Фефилова
Надежда Кулакова
Светлана Щедрина
Елена Мартыненко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Женитьба Женитьба Женитьба

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