Спектакль Женитьба

Новая версия спектакля «Женитьба – дело молодое!»

Представляем новую версию первого спектакля основателя театра Валерия Беляковича — «Женитьба – дело молодое!». Осознав, что свою жизнь он проживает впустую, Подколесин решает жениться. Правда, не совсем сам... Его друг Кочкарев готов из штанов выпрыгнуть, лишь бы «осчастливить» товарища: «Ну что ты теперь такое? Ведь просто бревно, никакого значения не имеешь. Ну для чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало, что ты там видишь? глупое лицо – больше ничего.»

Энергия, драйв и философия жизни

Безбашенная энергия, музыкальный драйв, чертики в глазах и в пластике, много смеха и доля жизненной философии – все это про «Женитьбу» в постановке Олега Леушина!