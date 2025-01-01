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Женитьба
Билеты от 1300₽
Киноафиша Женитьба

Спектакль Женитьба

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 12+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Новая версия спектакля «Женитьба – дело молодое!»

Представляем новую версию первого спектакля основателя театра Валерия Беляковича — «Женитьба – дело молодое!». Осознав, что свою жизнь он проживает впустую, Подколесин решает жениться. Правда, не совсем сам... Его друг Кочкарев готов из штанов выпрыгнуть, лишь бы «осчастливить» товарища: «Ну что ты теперь такое? Ведь просто бревно, никакого значения не имеешь. Ну для чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало, что ты там видишь? глупое лицо – больше ничего.»

Энергия, драйв и философия жизни

Безбашенная энергия, музыкальный драйв, чертики в глазах и в пластике, много смеха и доля жизненной философии – все это про «Женитьбу» в постановке Олега Леушина!

Режиссер
Олег Леушин
В ролях
Иван Городецкий
Максим Гигенин
Максим Метельников
Андрей Кудзин
Александр Байдаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 1300 ₽

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