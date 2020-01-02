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Женитьба
Билеты от 1000₽
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Спектакль Женитьба

Постановка
Театр на Таганке 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Классика через призму современности

В спектакле «Женитьба», поставленном режиссером Андреем Гончаровым, встречаются два мира — первый половины XIX века и наше время. В основе постановки лежит комедия Н. Гоголя о женитьбе, но современный подход и необычные интерпретации выводят персонажей на новый уровень осознания своих желаний и страхов.

Время и пространство

Сюжет развивается в необычном, смешанном времени. Гоголевские герои, с их традиционными проблемами о смысле брака, становятся теми, кто, несмотря на наличие старорусского говора и исторического контекста, сталкивается с проблемами, актуальными и для нас, людей XXI века. Свахи и женихи из прошлого переплетаются с современными реалиями: с мобильными приложениями, феминистскими движениями и высокотехнологичными утопиями. Вмешиваются в эту картину «старорусский» и «современный» языки, что придает спектаклю особое звучание.

Одиночество, женитьба и вопросы счастья

В центре сюжета — вопросы, которые не теряют своей актуальности. Жених Иван Кузьмич мечтает о космосе, а невеста Агафья Тихоновна, вместо того чтобы думать о «женской судьбе», задается вопросом, что важнее: найти простое женское счастье или получить стиральную машинку. В этих нелепых, порой смешных поисках счастья на первый план выходит одно из важнейших жизненных противоречий — желание быть с кем-то или же наслаждаться одиночеством.

Брак как неизбежная судьба

Спектакль задается основным вопросом классической комедии Гоголя: «Зачем жениться?». А также вопросом, который снова и снова возвращается в любые времена — нужно ли поддаваться давлению общества и вступать в брачные узы, если за этим стоит чувство свободы и желание быть самим собой? В этой комедии сталкиваются старые принципы и новые вызовы, что делает ее актуальной и захватывающей для зрителей всех поколений.

Таким образом, в спектакле «Женитьба» встречаются два времени и два подхода к жизни, но вопросы, которые ставят герои, остаются вечными.

Режиссер
Андрей Гончаров
В ролях
Олег Соколов
Роман Колотухин
Надежда Флерова
Сергей Ушаков
Константин Любимов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
21 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба

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