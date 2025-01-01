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Женитьба
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Спектакль Женитьба

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Женитьба»: комедия Гоголя в театре «Комедианты»

Комедия «Женитьба» Николая Гоголя — это бессмертная классика, раскрывающая абсурдность и нелепость человеческой натуры в самых простых жизненных ситуациях. Спектакль в театре «Комедианты» предлагает свежий взгляд на известное произведение, сочетая внимательное отношение к оригинальному тексту с острой актуальностью современности.

Сюжет

Агафья Тихоновна, купеческая дочь, уже давно находится в поисках идеального мужа. Ей кажется, что если бы можно было собрать идеальные черты от нескольких претендентов, то получился бы мужчина её мечты. Один жених — моряк, другой — отставной офицер, третий — экзекутор. Каждый из них по-своему привлекателен, и каждый готов отправиться с невестой под венец.

Но окончательный выбор падает на надворного советника Подколесина. Сам Подколесин, однако, терзается сомнениями: выбрать ли спокойствие холостяцкой жизни или пойти на риск и обзавестись семьёй с кричащими детьми и семейными обязанностями?

Особенности постановки

Режиссёр спектакля предлагает зрителям самую поэтичную версию «Женитьбы», которую когда-либо видели на петербургской сцене. Классическое произведение в трактовке театра «Комедианты» обретает новые краски, где традиционные образы наполняются современной иронией и лёгкой ностальгией.

Почему стоит посмотреть

«Женитьба» в исполнении театра «Комедианты» — это не просто комедия положений, а тонкое и остроумное размышление о вечных вопросах, которые стоят перед каждым человеком. Спектакль привлекает яркой игрой актёров, неожиданными режиссёрскими решениями и тонким юмором, который заставит задуматься о наших собственных выборах и страхах.

Это представление обязательно оставит вас в раздумьях и, возможно, даже вдохновит на пересмотр своих взглядов на семейную жизнь.

Режиссер
Михаил Левшин
В ролях
Оксана Сурнина
Андрей Горбачев
Сергей Николаев
Анастасия Пижель
Геннадий Спириденков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

Фотографии

Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба

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