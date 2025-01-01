Опера «Женитьба» по комедии Гоголя

Опера «Женитьба», основанная на одноимённой комедии Н.В. Гоголя, является выдающимся произведением русского композитора А.Т. Гречанинова. Созданная в 1946 году, она исполнялась всего дважды за рубежом. Теперь это «совершенно невероятное событие» (по определению самого автора) оживает на российской сцене Детского музыкального театра.

Композитор не только сохранил текст комедии, но и привнес в него динамику и яркость характеров. В центре истории – трогательная Агафья Тихоновна и её незадачливые женихи. Яркость характеров и гоголевский язык, а также вдохновенное исполнение солистов театра делают спектакль особенно привлекательным для подростков и молодежи.

Версии спектакля

Спектакль исполняется в двух версиях:

Камерная версия: партия рояля

партия рояля Лауреат всероссийского и международных конкурсов Дарья Смирнова

Лауреат международного конкурса Анастасия Зимина

Оркестровая версия: Оркестр Московского государственного детского музыкального театра имени Н.И. Сац

Данная опера является отличным знакомством для молодежи с оперным искусством и творчеством Гоголя. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля!