Опера «Женитьба», основанная на одноимённой комедии Н.В. Гоголя, является выдающимся произведением русского композитора А.Т. Гречанинова. Созданная в 1946 году, она исполнялась всего дважды за рубежом. Теперь это «совершенно невероятное событие» (по определению самого автора) оживает на российской сцене Детского музыкального театра.
Композитор не только сохранил текст комедии, но и привнес в него динамику и яркость характеров. В центре истории – трогательная Агафья Тихоновна и её незадачливые женихи. Яркость характеров и гоголевский язык, а также вдохновенное исполнение солистов театра делают спектакль особенно привлекательным для подростков и молодежи.
Спектакль исполняется в двух версиях:
Данная опера является отличным знакомством для молодежи с оперным искусством и творчеством Гоголя. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля!