Спектакль Женитьба

Музыкальный спектакль от Музыкального-Живого Театра

«Музыкальный-Живой Театр» приглашает любителей театра на «совершенно невероятное событие», которое будет сопровождаться чарующей музыкой М.М. Ипполитова-Иванова. В центре сюжета – купеческая дочь Агафья Тихоновна, которая стоит перед важным выбором: кому из женихов отдать предпочтение?

Кто станет избранником Агафьи?

Агафья сталкивается с несколькими кандидатами на руку и сердце:

Деловой чиновник Яичница – сможет ли он покорить её сердце своей практичностью?

– сможет ли он покорить её сердце своей практичностью? Поклонник светских манер Анучкин – будет ли его обаяние достаточным для победы в этой борьбе?

– будет ли его обаяние достаточным для победы в этой борьбе? Немолодой моряк Жевакин – подарит ли он Агафье романтику вдали от городской суеты?

– подарит ли он Агафье романтику вдали от городской суеты? Робкий Иван Кузьмич Подколёсин – сможет ли он преодолеть свои сомнения и сделать решающий шаг?

Создатели спектакля

В спектакле задействованы талантливые исполнители:

Подколёсин – Алексей Полищук

– Алексей Полищук Кочкарёв – Кирилл Сторчак

– Кирилл Сторчак Фёкла – Татьяна Башарина

– Татьяна Башарина Агафья Тихоновна – Елизавета Лемешева

– Елизавета Лемешева Яичница – Владислав Климов

– Владислав Климов Анучкин – Евгений Крынин

– Евгений Крынин Жевакин – Дмитрий Дагобер

– Дмитрий Дагобер Арина Пантелеймоновна – Дина Крутикова

– Дина Крутикова Дуняшка – Валентина Ермолаева

Музыкальное сопровождение исполняет Юрий Гончаров на фортепиано, а режиссером-постановщиком выступает Екатерина Зеленская.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, где переплетаются романтика и комические ситуации!