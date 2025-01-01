Спектакль Женитьба

Музыкальный спектакль от Музыкального-Живого Театра
«Музыкальный-Живой Театр» приглашает любителей театра на «совершенно невероятное событие», которое будет сопровождаться чарующей музыкой М.М. Ипполитова-Иванова. В центре сюжета – купеческая дочь Агафья Тихоновна, которая стоит перед важным выбором: кому из женихов отдать предпочтение?
Кто станет избранником Агафьи?
Агафья сталкивается с несколькими кандидатами на руку и сердце:
- Деловой чиновник Яичница – сможет ли он покорить её сердце своей практичностью?
- Поклонник светских манер Анучкин – будет ли его обаяние достаточным для победы в этой борьбе?
- Немолодой моряк Жевакин – подарит ли он Агафье романтику вдали от городской суеты?
- Робкий Иван Кузьмич Подколёсин – сможет ли он преодолеть свои сомнения и сделать решающий шаг?
Создатели спектакля
В спектакле задействованы талантливые исполнители:
- Подколёсин – Алексей Полищук
- Кочкарёв – Кирилл Сторчак
- Фёкла – Татьяна Башарина
- Агафья Тихоновна – Елизавета Лемешева
- Яичница – Владислав Климов
- Анучкин – Евгений Крынин
- Жевакин – Дмитрий Дагобер
- Арина Пантелеймоновна – Дина Крутикова
- Дуняшка – Валентина Ермолаева
Музыкальное сопровождение исполняет Юрий Гончаров на фортепиано, а режиссером-постановщиком выступает Екатерина Зеленская.
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, где переплетаются романтика и комические ситуации!