Женитьба
Киноафиша Женитьба

Спектакль Женитьба

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль от Музыкального-Живого Театра

«Музыкальный-Живой Театр» приглашает любителей театра на «совершенно невероятное событие», которое будет сопровождаться чарующей музыкой М.М. Ипполитова-Иванова. В центре сюжета – купеческая дочь Агафья Тихоновна, которая стоит перед важным выбором: кому из женихов отдать предпочтение?

Кто станет избранником Агафьи?

Агафья сталкивается с несколькими кандидатами на руку и сердце:

  • Деловой чиновник Яичница – сможет ли он покорить её сердце своей практичностью?
  • Поклонник светских манер Анучкин – будет ли его обаяние достаточным для победы в этой борьбе?
  • Немолодой моряк Жевакин – подарит ли он Агафье романтику вдали от городской суеты?
  • Робкий Иван Кузьмич Подколёсин – сможет ли он преодолеть свои сомнения и сделать решающий шаг?

Создатели спектакля

В спектакле задействованы талантливые исполнители:

  • Подколёсин – Алексей Полищук
  • Кочкарёв – Кирилл Сторчак
  • Фёкла – Татьяна Башарина
  • Агафья Тихоновна – Елизавета Лемешева
  • Яичница – Владислав Климов
  • Анучкин – Евгений Крынин
  • Жевакин – Дмитрий Дагобер
  • Арина Пантелеймоновна – Дина Крутикова
  • Дуняшка – Валентина Ермолаева

Музыкальное сопровождение исполняет Юрий Гончаров на фортепиано, а режиссером-постановщиком выступает Екатерина Зеленская.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, где переплетаются романтика и комические ситуации!

