Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женитьба
Киноафиша Женитьба

Спектакль Женитьба

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия Гоголя: Вечные вопросы в современном прочтении

В новом спектакле, основанном на произведениях великого Николая Васильевича Гоголя, артисты исследуют и пытаются разгадать смыслы, которые были брошены автором в Вечность. Гоголь оставил нам богатое наследие, полное разнообразных мыслей и эмоций, которые остаются актуальными и в 21 веке.

Современные интерпретации

Как изменилось восприятие комедии Гоголя сегодня? Стал ли человек более мудрым и чувствительным? Зрители смогут увидеть, как изменилось отношение к жизни и любви, и что значит зарождающаяся в душе Любовь у современных героев. А что чувствуют простые, скромные люди, не обладающие героическими чертами?

Актуальные вопросы

Спектакль ставит перед нами важные вопросы: «Как рождается Поступок?» и «Что движет людьми в их действиях?» Это позволяет зрителям задуматься о том, как эволюционировали человеческие чувства и отношения с течением времени.

Действующие лица

В спектакле представлены яркие персонажи, каждый из которых добавляет свою уникальную окраску в общую картину:

  • Агафья Тихоновна, купеческая дочь, невеста - Ирина Талай
  • Арина Пантелеймоновна, тетка - Елена Бабкина
  • Фекла Ивановна, сваха - Татьяна Доронина
  • Подколесин, служащий, надворный советник - Алексей Максимов
  • Кочкарев, друг его - Алексей Артамонов
  • Яичница, экзекутор - Альберт Шайдуллов
  • Анучкин, отставной пехотный офицер - Дмитрий Борисов
  • Жевакин, моряк - Игорь Гришалевич
  • Дуняшка, девочка в доме - Изабелла Толстова
  • Стариков, гостинодворец - Дмитрий Змановский
  • Степан, слуга Подколесина - Николай Русских

Не упустите возможность увидеть, как классика литературы обретает новую жизнь на сцене. Эта комедия обещает быть не только забавной, но и глубокой, заставляя задуматься о важнейших вопросах человеческого существования.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 3 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
18:30 от 400 ₽
Волгоград, 4 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 400 ₽
Волгоград, 1 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Нотр-Дам
18+
Драма
Нотр-Дам
22 октября в 19:00 Новый экспериментальный театр
от 500 ₽
Очень простая история
16+
Драма
Очень простая история
16 ноября в 17:00 Волгоградский ТЮЗ
от 400 ₽
Вий
12+
Комедия
Вий
10 октября в 19:00 Новый экспериментальный театр
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше