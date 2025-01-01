Спектакль Женитьба

Комедия Гоголя: Вечные вопросы в современном прочтении

В новом спектакле, основанном на произведениях великого Николая Васильевича Гоголя, артисты исследуют и пытаются разгадать смыслы, которые были брошены автором в Вечность. Гоголь оставил нам богатое наследие, полное разнообразных мыслей и эмоций, которые остаются актуальными и в 21 веке.

Современные интерпретации

Как изменилось восприятие комедии Гоголя сегодня? Стал ли человек более мудрым и чувствительным? Зрители смогут увидеть, как изменилось отношение к жизни и любви, и что значит зарождающаяся в душе Любовь у современных героев. А что чувствуют простые, скромные люди, не обладающие героическими чертами?

Актуальные вопросы

Спектакль ставит перед нами важные вопросы: «Как рождается Поступок?» и «Что движет людьми в их действиях?» Это позволяет зрителям задуматься о том, как эволюционировали человеческие чувства и отношения с течением времени.

Действующие лица

В спектакле представлены яркие персонажи, каждый из которых добавляет свою уникальную окраску в общую картину:

Агафья Тихоновна , купеческая дочь, невеста - Ирина Талай

Арина Пантелеймоновна , тетка - Елена Бабкина

, тетка - Елена Бабкина Фекла Ивановна , сваха - Татьяна Доронина

Кочкарев , друг его - Алексей Артамонов

, служащий, надворный советник - Алексей Максимов Кочкарев , друг его - Алексей Артамонов

Анучкин , отставной пехотный офицер - Дмитрий Борисов

, экзекутор - Альберт Шайдуллов Анучкин , отставной пехотный офицер - Дмитрий Борисов

Жевакин , моряк - Игорь Гришалевич

, моряк - Игорь Гришалевич Дуняшка , девочка в доме - Изабелла Толстова

Стариков , гостинодворец - Дмитрий Змановский

, гостинодворец - Дмитрий Змановский Степан, слуга Подколесина - Николай Русских

Не упустите возможность увидеть, как классика литературы обретает новую жизнь на сцене. Эта комедия обещает быть не только забавной, но и глубокой, заставляя задуматься о важнейших вопросах человеческого существования.