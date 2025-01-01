Спектакль «Женитьба» Белорусского ТЮЗа в Санкт-Петербурге

Вопрос о том, искренне ли ваше желание создать семью, может оказаться не таким простым. Что делать, если в самый важный момент жизни звучит «нет»? Спектакль «Женитьба» в постановке режиссера-лауреата театральной премии «Золотая маска» Тимура Кулова развернет перед зрителями невероятно яркую и юмористическую историю о неслучившемся браке.

Уникальная интерпретация классики

Тимур Кулов, режиссёр спектакля, отмечает: «Гоголь созвучен с современностью, юмором, абсурдностью текстов. Наша постановка отличается тем, что мы практически сохранили текст автора и не давали слов второстепенным персонажам. Пьеса — это жесткий каркас, и мы принципиально ничего не меняли». Это позволит зрителям глубже погрузиться в оригинальную атмосферу произведения.

Что вас ждет на спектакле

Бойкий темп, неожиданные сюжетные повороты и виртуозная игра актеров создадут неповторимую атмосферу, от которой невозможно будет оторваться. Пьеса полна комических ситуаций и глубоких размышлений о любви и браке, что делает её актуальной и сегодня.

Когда и где

Спектакль «Женитьба» пройдет в Белорусском государственном академическом театре юного зрителя в Минске. Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального театрального события!

Приходите и узнайте, как же на самом деле бывает, когда любовь сталкивается с реальностью!