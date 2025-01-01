Спектакль Женитьба

Иван Кузьмич Подколесин уже давно мечтает о женитьбе. Фрак и сапоги сшиты, а сваха подыскала подходящую невесту. После знакомства с Агафьей Тихоновной наш герой, казалось бы, впервые осознает, что такое жизнь:
Только теперь видишь, как глупы все, которые не женятся... Однако, вскоре он понимает, что женитьба — это
на всю жизнь, на весь век, и возврата не будет. Что же делать?
Приглашаем вас погрузиться в мир гоголевской комедии, где остроумие и ирония переплетаются с глубокими лирическими переживаниями. Мучительная надежда, отчаяние и меркантильность, смешанные с балаганной действительностью, обуревают героев сатиры великого русского классика.
Спектакль ставит Федор Баличев, который известен своим умением сочетать классические тексты с современными театральными приемами.
