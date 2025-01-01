Спектакль Женитьба

Гоголевская комедия «Женитьба» в Театр драматических импровизаций

Иван Кузьмич Подколесин уже давно мечтает о женитьбе. Фрак и сапоги сшиты, а сваха подыскала подходящую невесту. После знакомства с Агафьей Тихоновной наш герой, казалось бы, впервые осознает, что такое жизнь: Только теперь видишь, как глупы все, которые не женятся... Однако, вскоре он понимает, что женитьба — это на всю жизнь, на весь век , и возврата не будет. Что же делать?

Приглашаем вас погрузиться в мир гоголевской комедии, где остроумие и ирония переплетаются с глубокими лирическими переживаниями. Мучительная надежда, отчаяние и меркантильность, смешанные с балаганной действительностью, обуревают героев сатиры великого русского классика.

Детали спектакля

В спектакле принимают участие:

А. Семикрас

А. Попенков

А. Лазарев

Е. Викторова

М. Котик

С. Смирнов

А. Сорвин

Е. Фельдман

П. Целиков

Н. Швец

А. Васильев

Режиссер

Спектакль ставит Федор Баличев, который известен своим умением сочетать классические тексты с современными театральными приемами.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную комедию в исполнении талантливых актеров! Следите за анонсами и приходите в театр!