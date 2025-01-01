Меню
Женитьба
Киноафиша Женитьба

Спектакль Женитьба

Постановка
Театр драматических импровизаций 12+
Режиссер Федор Баличев
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Гоголевская комедия «Женитьба» в Театр драматических импровизаций

Иван Кузьмич Подколесин уже давно мечтает о женитьбе. Фрак и сапоги сшиты, а сваха подыскала подходящую невесту. После знакомства с Агафьей Тихоновной наш герой, казалось бы, впервые осознает, что такое жизнь: Только теперь видишь, как глупы все, которые не женятся... Однако, вскоре он понимает, что женитьба — это на всю жизнь, на весь век, и возврата не будет. Что же делать?

Приглашаем вас погрузиться в мир гоголевской комедии, где остроумие и ирония переплетаются с глубокими лирическими переживаниями. Мучительная надежда, отчаяние и меркантильность, смешанные с балаганной действительностью, обуревают героев сатиры великого русского классика.

Детали спектакля

В спектакле принимают участие:

  • А. Семикрас
  • А. Попенков
  • А. Лазарев
  • Е. Викторова
  • М. Котик
  • С. Смирнов
  • А. Сорвин
  • Е. Фельдман
  • П. Целиков
  • Н. Швец
  • А. Васильев

Режиссер

Спектакль ставит Федор Баличев, который известен своим умением сочетать классические тексты с современными театральными приемами.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную комедию в исполнении талантливых актеров! Следите за анонсами и приходите в театр!

