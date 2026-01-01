Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женитьба. Почти по Гоголю (Большие гастроли)
Киноафиша Женитьба. Почти по Гоголю (Большие гастроли)

Спектакль Женитьба. Почти по Гоголю (Большие гастроли)

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Женитьба. Почти по Гоголю» в Ростове

В Ростове-на-Дону вновь зазвучит классическая комедия Н. В. Гоголя — «Женитьба. Почти по Гоголю». Этот спектакль, входящий в программу «Большие гастроли», порадует зрителей своим ярким и музыкальным исполнением.

Очаровательная комедия

Спектакль представляет собой очаровательную и трогательную комедию, в которой каждый персонаж — это яркая личность. Главный герой, нерешительный жених Подколесин, сталкивается с множеством забавных и курьёзных ситуаций, пытаясь решить, с кем же ему связать свою судьбу. Его соперница, сваха Фекла Ивановна, вовлечена в комические интриги, а невеста Агафья Тихоновна мечтает о замужестве не просто с первым встречным, а только с дворянином.

Музыка и атмосфера

Спектакль дополнен живым исполнением русских романсов, которые придают сюжету особый колорит и атмосферу. Звуки музыки в сочетании с игрой актеров создают уникальное впечатление, делая каждую сцену запоминающейся.

Приходите на «Женитьбу. Почти по Гоголю» и насладитесь весёлой историей о любви и смешанных чувствах, которая знакома и понятна каждому!

Купить билет на спектакль Женитьба. Почти по Гоголю (Большие гастроли)

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
18 июня четверг
19:00
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Гамлет
16+
Драма Интерактивный

Гамлет

2 июня в 19:00 Ростовский молодежный театр
от 8000 ₽
Манифест красивой женщины
18+
Творческий вечер

Манифест красивой женщины

22 сентября в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
от 2500 ₽
Незамужняя женщина
16+
Комедия

Незамужняя женщина

6 июня в 19:00 Ростовская филармония
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше