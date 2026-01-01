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Женитьба, или Последний пункт одиночества
Киноафиша Женитьба, или Последний пункт одиночества

Спектакль Женитьба, или Последний пункт одиночества

Постановка
Электротеатр Станиславский 18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+

О спектакле

О любви и одиночестве: спектакль «Женитьба, или Последний пункт одиночества»

Спектакль «Женитьба, или Последний пункт одиночества» в Электротеатре Станиславский (Санкт-Петербург) погружает зрителей в мир современной интерпретации классической комедии Николая Гоголя. Главная героиня — Гафа, хозяйка салона аренды свадебных платьев и пошива мужских костюмов. Она сталкивается с непростыми вопросами любви и одиночества, решая, что ей пора выйти замуж.

Случайно сталкиваясь с неудачами в личной жизни, Гафа получает помощь от своей коллеге Фёклы. Фёкла, в отличие от неё, более успешна в романтических взаимоотношениях и готова сделать все возможное, чтобы помочь подруге. Однако среди потенциальных женихов, приходящих в салон, лишь портной — замкнутый мизантроп и несколько посетителей, представляющие собой «женихов», готовящихся к важному событию в своей жизни.

Смыслы спектакля

Этот спектакль — не только о поисках любви, но и о том, как гоголевские персонажи справляются с вызовами современного мира. Смогут ли они преодолеть трагическую невозможность найти счастье или же их мечты останутся неосуществленными?

Посетители спектакля могут ожидать яркие диалоги, комические ситуации и глубокое осмысление настоящих чувств. «Женитьба, или Последний пункт одиночества» — это памятка о том, что за каждым смехом и радостью стоит своя история, полная надежд и разочарований.

Фотографии

Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества
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