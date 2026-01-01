О любви и одиночестве: спектакль «Женитьба, или Последний пункт одиночества»

Спектакль «Женитьба, или Последний пункт одиночества» в Электротеатре Станиславский (Санкт-Петербург) погружает зрителей в мир современной интерпретации классической комедии Николая Гоголя. Главная героиня — Гафа, хозяйка салона аренды свадебных платьев и пошива мужских костюмов. Она сталкивается с непростыми вопросами любви и одиночества, решая, что ей пора выйти замуж.

Случайно сталкиваясь с неудачами в личной жизни, Гафа получает помощь от своей коллеге Фёклы. Фёкла, в отличие от неё, более успешна в романтических взаимоотношениях и готова сделать все возможное, чтобы помочь подруге. Однако среди потенциальных женихов, приходящих в салон, лишь портной — замкнутый мизантроп и несколько посетителей, представляющие собой «женихов», готовящихся к важному событию в своей жизни.

Смыслы спектакля

Этот спектакль — не только о поисках любви, но и о том, как гоголевские персонажи справляются с вызовами современного мира. Смогут ли они преодолеть трагическую невозможность найти счастье или же их мечты останутся неосуществленными?

Посетители спектакля могут ожидать яркие диалоги, комические ситуации и глубокое осмысление настоящих чувств. «Женитьба, или Последний пункт одиночества» — это памятка о том, что за каждым смехом и радостью стоит своя история, полная надежд и разочарований.