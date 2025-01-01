Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Женитьба или Подколесин в тумане

Спектакль Женитьба или Подколесин в тумане

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера комедии «Женитьба, или Подколесин в тумане» в Меридиан-Театре

Как найти идеального мужа? Как выбрать идеальную жену? И как решиться на этот отважный шаг? Ответы на эти вопросы зрители смогут найти в спектакле «Женитьба, или Подколесин в тумане», созданном по мотивам пьесы великого русского классика Н. В. Гоголя. Эта трагикомедия в жанре абсурда никого не оставит равнодушным.

В пьесе, насыщенной музыкой, танцами и гомерическим смехом, зрители встретят множество забавных персонажей и неожиданных ситуаций. Ожидайте пыльные ковры, огурцы на закуску и веселые танцы, которые создадут атмосферу настоящего театрального праздника.

Действующие лица и исполнители

  • Агафья Тихоновна — купеческая дочь, невеста — Шошнева Анастасия
  • Арина Пантелеймоновна — тётка — Саттарова Полина
  • Фёкла Ивановна — сваха — Коровайченко Анастасия
  • Подколесин — служащий, надворный советник — Амрзатян Даниел
  • Кочкарев — друг его — Шилов Константин
  • Яичница — экзекутор — Ушаков Фёдор
  • Анучкин — отставной пехотный офицер — Ли Никита
  • Жевакин — моряк — Балабанов Андрей
  • Дуняшка — девочка в доме — Халюк Ксения
  • Стариков — гостинодворец — Ермилин Григорий
  • Степан — слуга Подколесина — Скоб Вадим

Режиссура и продолжительность

Спектакль поставила Екатерина Петрова-Вербич в мастерской народного артиста РФ Агапова И. В. Продолжительность спектакля составляет 2 часа 20 минут (с антрактом).

Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное событие, полное юмора и жизненных ситуаций!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше