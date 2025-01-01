Спектакль Женитьба или Подколесин в тумане

Как найти идеального мужа? Как выбрать идеальную жену? И как решиться на этот отважный шаг? Ответы на эти вопросы зрители смогут найти в спектакле «Женитьба, или Подколесин в тумане», созданном по мотивам пьесы великого русского классика Н. В. Гоголя. Эта трагикомедия в жанре абсурда никого не оставит равнодушным.
В пьесе, насыщенной музыкой, танцами и гомерическим смехом, зрители встретят множество забавных персонажей и неожиданных ситуаций. Ожидайте пыльные ковры, огурцы на закуску и веселые танцы, которые создадут атмосферу настоящего театрального праздника.
Спектакль поставила Екатерина Петрова-Вербич в мастерской народного артиста РФ Агапова И. В. Продолжительность спектакля составляет 2 часа 20 минут (с антрактом).
Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное событие, полное юмора и жизненных ситуаций!