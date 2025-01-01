Спектакль Женитьба Фигаро

Комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в исполнении выпускников Щукинского института

Выпускники Щукинского института курса К.А. Пирогова готовят премьеру комедии Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Эта классическая пьеса о жизненных перипетиях, хитростях, несправедливости и ревности обретает новое, энергичное и злободневное звучание благодаря юным актерам.

Музыка и художественное решение

Изящное художественное оформление и изысканная музыка великих композиторов, таких как Россини, Скарлатти, Люли и Глюк, создают уникальную атмосферу спектакля. Легкость интонаций и комизм ситуаций позволяют зрителям через смех и «невероятное стечение обстоятельств» увидеть удивительный путь человека.

Темы любви и судьбы

Все переплетения нитей судьбы в спектакле подчиняются главной теме — любви. Без нее не было бы «Женитьбы Фигаро», а значит, и этого «Безумного дня». Приходите, чтобы окунуться в мир театра и насладиться ярким исполнением юных талантов.