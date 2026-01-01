Спектакль Женитьба Фигаро

Народный драматический театр «Зеркало» (г. Смоленск)

Народный драматический театр «Зеркало» представляет новый взгляд на бессмертную комедию Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Спектакль соединяет классические элементы французского театра XVIII века с инновационным подходом: сценографией в духе «супрематизма» Казимира Малевича и музыкальным оформлением, включающим произведения Генделя, Перселла, Вивальди, Прокофьева и Шнитке.

Центральная фигура — Фигаро

Монолог о смысле жизни перенесён в начало постановки, что придаёт новой динамики характеру главного героя. Молодой, энергичный и находчивый, Фигаро не только заставляет мир вращаться вокруг себя, но и напоминает о том, что сила воли, оптимизм и юмор — главные инструменты в борьбе за успех.

Современная интерпретация классики

Парики, блестящие камзолы, маски и декорации французского парка XVIII века — лишь фон, на котором разворачивается история, актуальная и сегодня. Это спектакль о нас: о силе любви, о борьбе за свои мечты и о том, что улыбка иногда сильнее оружия.

Оценка и признание

По мнению СМИ, режиссёрская концепция, музыкальное оформление и финальная сцена спектакля стали одними из самых ярких театральных решений сезона 2018 года в Смоленске.

Режиссёр-постановщик — Сергей Синицын.

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