Спектакль Женитьба Фигаро

Народный драматический театр «Зеркало» представляет новый взгляд на бессмертную комедию Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Спектакль соединяет классические элементы французского театра XVIII века с инновационным подходом: сценографией в духе «супрематизма» Казимира Малевича и музыкальным оформлением, включающим произведения Генделя, Перселла, Вивальди, Прокофьева и Шнитке.
Центральная фигура — Фигаро
Монолог о смысле жизни перенесён в начало постановки, что придаёт новой динамики характеру главного героя. Молодой, энергичный и находчивый, Фигаро не только заставляет мир вращаться вокруг себя, но и напоминает о том, что сила воли, оптимизм и юмор — главные инструменты в борьбе за успех.
Современная интерпретация классики
Парики, блестящие камзолы, маски и декорации французского парка XVIII века — лишь фон, на котором разворачивается история, актуальная и сегодня. Это спектакль о нас: о силе любви, о борьбе за свои мечты и о том, что улыбка иногда сильнее оружия.
Оценка и признание
По мнению СМИ, режиссёрская концепция, музыкальное оформление и финальная сцена спектакля стали одними из самых ярких театральных решений сезона 2018 года в Смоленске.
Режиссёр-постановщик — Сергей Синицын.
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