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Женитьба Фигаро
Билеты от 2200₽
Киноафиша Женитьба Фигаро

Спектакль Женитьба Фигаро

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Неугасимая комедия Бомарше «Женитьба Фигаро»

Комедия «Женитьба Фигаро» продолжает покорять сердца зрителей уже более трёх столетий. Этот спектакль — настоящая классика, которая сочетает в себе звёздный актерский состав, интригующий сюжет и остроумный юмор, актуальный и по сей день.

Сюжет и персонажи

История вращается вокруг Фигаро, который становится свидетелем и участником череды невероятных событий. Это комедия о любви, дружбе, предательстве и искренности. Вопрос, который мучает всех: что может пойти не так в день, когда два молодых сердца готовятся к свадьбе? Ответ: вероятно, всё и даже больше!

Интересные факты

  • «Женитьба Фигаро» была написана французским драматургом Пьером Бомарше в 1778 году и с тех пор не теряет актуальности.
  • Спектакль стал основой для многих адаптаций, включая известную оперу Моцарта.
  • Комедия затрагивает важные социальные темы, такие как классовая борьба и права женщин, которые остаются актуальными и в современном обществе.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр театра в нашем спектакле! Приходите и погружайтесь в мир, где смех и слёзы идут рука об руку!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 2700 ₽
28 июля
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 2500 ₽
29 июля
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 2500 ₽
30 июля
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 2200 ₽

Фотографии

Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро Женитьба Фигаро

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