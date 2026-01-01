Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женитьба. Фантасмагория
Режиссер Сергей Федотов
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Гоголевская фантасмагория в «Балтийском доме»

В театре-фестивале «Балтийский дом» зрители смогут увидеть спектакль по пьесе Николая Гоголя «Женитьба». Режиссёр Сергей Федотов, известный своим оригинальным мистическим подходом, превращает классическую комедию в завораживающее зрелище.

Тайны и чудеса на сцене

На сцене возникает фантасмагория, полная чудес и неожиданных поступков. Гоголевский мистицизм в спектакле гармонично сочетает тему одиночества и беззащитности человека. Призрачные видения и парадоксальное сочетание комического и трагического создают атмосферу таинственности.

Персонажи и атмосфера

Кочкарев, сыгранный в спектакле, является дьявольским персонажем, который демонстрирует на сцене «бесовские штучки». Зрители станут свидетелями невероятных сцен: от скрипучей двери шкафа, за которой исчезает слуга Степан, до мертвенно-синего лица, появляющегося в зеркале. Эти призрачные видения одновременно пугают и завораживают.

Эпоха, язык и стиль

Постановка точно отражает гоголевскую эпоху. Костюмы сохранены в стильном исполнении, а оригинальный язык Гоголя передан с удивительной точностью. Здесь комическое и трагическое прекрасно переплетаются, и каждое слово звучит актуально для современного зрителя.

Фантастика без нравоучений

В спектакле отсутствуют «видимые» истины и нравоучения. Главной частью являются фантастические и невероятные элементы, которые наполняют действие. Странность и необъяснимость поступков героев создают многогранность мистического пространства, импрессии которого оставят неизгладимое впечатление на зрителей.

Купить билет на спектакль Женитьба. Фантасмагория

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
9 апреля четверг
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 600 ₽

В ближайшие дни

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше