Спектакль Женитьба Белугина

«Женитьба Белугина» в Театре «Балтийский дом»

История пьесы и постановки

Пьеса Николая Соловьева «Женитьба Белугина» изначально не произвела фурора в театральном мире. Критики встретили её с недоверием, утверждая, что произведение скучно, вяло и лишено интриги. Сценическая судьба пьесы казалась предрешённой. Однако на помощь пришёл Александр Островский, который значительно изменил сюжет, добавил недостающие элементы и оживил язык. Эти изменения позволили пьесе заиграть новыми красками.

Сюжет и персонажи

В нашей постановке пьеса превращается в идеальную комедию о браке и любви. Молодой купец Андрей Белугин, в исполнении Егора Лесникова, влюбляется в прекрасную Елену, роль которой исполняет Варвара Маркевич. Елена — интеллигентная барышня из разорившейся дворянской семьи. Белугин влюблён в неё от всей души и предлагает ей руку, сердце и состояние.

Однако её сердечный друг Николай Агишин, человек без определенного положения и средств, готов воспользоваться ситуацией в своих интересах. По его плану, Белугин должен стать обманутым мужем, а Агишин — счастливым любовником.

Особенности постановки

Спектакль разыгрывает классический любовный треугольник с элементами лёгкой комедии. Коллизии и любовные перипетии происходят с куражом и лёгкостью водевиля. История полна нюансов, что позволяет зрителям не только серьёзно посочувствовать героям, но и от души посмеяться. В финале, как и полагается в лучших традициях, любовь спасает мир!

Приходите на спектакль, чтобы насладиться умелой интерпретацией пьесы и получить массу удовольствия от комедийных ситуаций и искромётных диалогов.