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Женитьба Бальзаминова
Билеты от 900₽
Киноафиша Женитьба Бальзаминова

Спектакль Женитьба Бальзаминова

Постановка
ГИТИС-театр 12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

История о мечтах и поисках счастья

«Не оттого (всё выходит не так как у людей), что уменья нет, а от того, что счастья нет мне ни в чём. Будь счастье, так всё было бы, и коляска, и деньги». Эти слова Мишеньки Бальзаминова — героя последней пьесы Островского в трилогии, где его мечта, наконец, сбывается. В эпоху неопределенности и перемен 90-х годов, когда каждый надеялся на улучшение, на то, что вот-вот наступит счастье, история Мишеньки и его поисков своего места в жизни становится знаковой.

Счастье, которого искали все

Мишенька Бальзаминов, простой и ничем не примечательный человек на окраине Москвы, стремится не к богатству, а именно к счастью. Его мечта — обрести смысл и радость в жизни. В спектакле каждый персонаж ищет своё счастье: мама Бальзаминова стремится к благополучию сына, сестры Пеженовы — к свободе от домашней тирании, Белотелова — к простому женскому счастью.

Атмосфера 90-х годов

Спектакль наполнен духом времени. Звуки песен того времени — хитов, которые звучали из магнитофонов, радио и кафе, создают уникальную атмосферу для зрителя. Это возвращение в эпоху, когда все были уверены, что счастье вот-вот настигнет их. И, возможно, оно действительно приходит, но какова цена этого счастья?

Мечты осуществились, но что дальше?

Счастье приходит в дом героев, но это не конец истории. Это только начало новой главы их жизни, полной надежд и поисков, и зритель остаётся с вопросом: что же будет дальше?

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
18:00 от 900 ₽

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