Женитьба Бальзаминова
Возраст 12+

О спектакле

Комедия «Женитьба Бальзаминова» в ЦДРИ

В Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) пройдет спектакль «Женитьба Бальзаминова» по пьесе А. Н. Островского, который представит Русский духовный театр «ГЛАС».

Это история о мелком чиновнике Мише Бальзаминове, который стремится найти богатую невесту. Главная цель героя — решить свои финансовые проблемы одним махом, что в итоге приводит к комическим ситуациям. Спектакль сочетает в себе искренность и юмор, а также яркие, запоминающиеся персонажи.

Театр «Глас» известен своим нестандартным подходом к классическим произведениям, что добавляет свежести и актуальности поставленной пьесе. Не упустите возможность увидеть, как легендарный текст Островского оживает на сцене в интерпретации талантливых актёров!

