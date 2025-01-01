Меню
Женитьба Бальзаминова
Спектакль Женитьба Бальзаминова

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по трилогии Островского о Бальзаминове

Спектакль "Женитьба Бальзаминова", основанный на трилогии А.Н. Островского, погружает зрителей в мир мечтаний и амбиций. Главный герой, Миша Бальзаминов, стремится к жизни в роскоши и зачастую уходит в свои фантазии, представляя себя на пышных балах в самых великолепных залах.

Поиск счастья

Сможет ли Бальзаминов найти свое счастье? Спектакль поднимает важные вопросы: как не бояться мечтать и следовать своим желаниям, невзирая на общественные нормы и ожидания? Вместе с актерами зрители отправляются в поиски ответов на эти непростые вопросы.

Историческая атмосфера и танцы

Актеры не только раскрывают внутренний мир главного героя, но и создают атмосферу исторического периода. Зрителей ждут задорные и нежные танцы 19 века, которые добавляют особый колорит к представлению.

Награды и достижения

Спектакль был удостоен гран-при на театральном фестивале "Мельпомена", что подчеркивает его значение и признание театрального сообщества. Режиссером постановки является Марина Маринкина, которая привнесла в спектакль свежий взгляд и уникальный стиль.

Фотографии

Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова
