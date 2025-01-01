Женитьба Бальзаминова в молодежном театре-студии «НАШЕ»

Приглашаем вас на веселый и музыкальный спектакль «Женитьба Бальзаминова», который состоится в молодежном театре-студии «НАШЕ». Эта постановка, созданная режиссером Еленой Дорониной, погружает зрителей в мир наивного, но увлекательного сюжета о любви и финансовых расчетах.

Сюжет

Главный герой, недалекий и бедный Бальзаминов (Николай Пронин), мечтает найти богатую невесту, чтобы жить «на широкую ногу» без особых усилий. Его дружелюбный, но хитрый друг, капитан Чебаков (Никита Лапиков), использует его наивность для достижения собственных целей: похитить из купеческой семьи богатую невесту Анфису Пеженову (Дарья Козлова).

Однако Бальзаминов считает, что может завоевать сердце ее сестры Раисы (Инна Бондарчук). Чувства не сберегают его — Раиса отказывает ему, что добавляет комизма в его попытки устроить свою жизнь.

Сваха и новые надежды

Финансовая ситуация Бальзаминова меняется, когда его мать (Алиса Пляшкевич) обращается к свахе (Дарья Русинова), которая помогает найти нужную невесту — богачку Белотелову (Полина Кочнева). Кто же станет удачливым выбором Бальзаминова? Как отразится расставание с Раисой на его дальнейших попытках к женитьбе?

Эмоции и зрелищность

Спектакль «Женитьба Бальзаминова» — это не только захватывающая история, но и яркое действо, наполненное танцами, весельем и юмором. Каждый персонаж яркий и запоминающийся, что приятно удивит как детей, так и взрослых зрителей.

Не упустите возможность полюбоваться на эту увлекательную интерпретацию классического произведения — эта история о браке по расчету актуальна и сегодня!

Команда постановки