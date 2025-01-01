Меню
Женитьба Бальзаминова
Киноафиша Женитьба Бальзаминова

Спектакль Женитьба Бальзаминова

Постановка
Новошахтинский драматический театр 12+
Режиссер Игорь Черкашин
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Захватывающие приключения Миши Бальзаминова

"Женитьба Бальзаминова" — это завершение замечательной драматической трилогии А.Н. Островского, погружающее зрителя в мир мелкого чиновника низшего класса. Главный герой, Миша Бальзаминов, — инфантильный, но энергичный персонаж, который мечтает о счастье, видя его в женитьбе.

О чем спектакль?

Сможет ли наш герой добиться счастья, не прилагая усилий? Будет ли ему на помощи счастливый случай, или он так и останется искателем "богатой невесты"? Эти вопросы волнуют зрителей, а увлекательные приключения Бальзаминова обещают вызвать не только улыбки, но и глубокие размышления о счастье и человеческих ценностях.

Режиссура Игоря Черкашина

Спектакль поставлен известным режиссером Игорем Черкашином, который умеет создавать на сцене динамичные и яркие истории. Его интерпретация спектакля обещает увлечь зрителя с первых минут и погрузить в атмосферу беззаботной юности и поисков любви.

Почему стоит посетить спектакль?

Если вы ищете не только развлечения, но и повод задуматься над жизненными ценностями, то "Женитьба Бальзаминова" — отличный выбор. Это произведение А.Н. Островского, как всегда, актуально и проникает в саму суть человеческих желаний и стремлений.

Приходите на спектакль и узнайте, чем закончится эта история о стремлении к счастью!

В других городах

Ростов-на-Дону, 7 сентября
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
18:00 от 500 ₽

