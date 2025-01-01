Спектакль «Женитьба Бальзаминова»: бессмертная пьеса Островского на сцене Совеременника

На сцене вновь оживает комедия А. Н. Островского в новой трактовке! В основу спектакля легли две комедии из знаменитой трилогии: «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «За чем пойдёшь, то и найдёшь». Главный герой, мелкий чиновник Михайло Бальзаминов, мечтает о богатстве и счастье, которые он видит только в выгодной женитьбе.

«Мне все богатые невесты красавицами кажутся», — признаётся Бальзаминов, бродя по улицам Москвы в поисках своей судьбы. В своих фантазиях он становится генералом или царём, создавая идеальный мир, где богатые женятся на бедных. Это история о второй жизни, которую каждый человек строит у себя в голове. У Бальзаминова эта жизнь удалась: он — человек, у которого всё получается, которого все любят и признают. В своих мечтах он по-настоящему счастлив, и именно это стремление к счастью делает его персонажом, близким каждому зрителю.

Новый взгляд на знакомую историю

Режиссёр Сергей Газаров предлагает свежий взгляд на классическую историю о Бальзаминове. В этой интерпретации герой представлен не как инфантильный чудак, а как русский Дон Кихот — мечтатель, философ и романтик. Спектакль сохраняет блестящую комедийность Островского, но добавляет современные размышления о свободе, мечте и внутреннем мире человека.

Яркость и юмор на сцене

Гармония яркой сценографии, звёздного актёрского состава и искромётного юмора обещает зрителям настоящий театральный праздник. В этом спектакле всё будет сказочно и по-русски весело, приглашая зрителей в мир, где мечты становятся реальностью.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую комедию, которая заставит вас задуматься о ваших собственных мечтах и стремлениях!