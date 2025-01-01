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Женитьба Бальзаминова
Билеты от 3000₽
Киноафиша Женитьба Бальзаминова

Спектакль Женитьба Бальзаминова

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Женитьба Бальзаминова»: бессмертная пьеса Островского на сцене Совеременника

На сцене вновь оживает комедия А. Н. Островского в новой трактовке! В основу спектакля легли две комедии из знаменитой трилогии: «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «За чем пойдёшь, то и найдёшь». Главный герой, мелкий чиновник Михайло Бальзаминов, мечтает о богатстве и счастье, которые он видит только в выгодной женитьбе.

«Мне все богатые невесты красавицами кажутся», — признаётся Бальзаминов, бродя по улицам Москвы в поисках своей судьбы. В своих фантазиях он становится генералом или царём, создавая идеальный мир, где богатые женятся на бедных. Это история о второй жизни, которую каждый человек строит у себя в голове. У Бальзаминова эта жизнь удалась: он — человек, у которого всё получается, которого все любят и признают. В своих мечтах он по-настоящему счастлив, и именно это стремление к счастью делает его персонажом, близким каждому зрителю.

Новый взгляд на знакомую историю

Режиссёр Сергей Газаров предлагает свежий взгляд на классическую историю о Бальзаминове. В этой интерпретации герой представлен не как инфантильный чудак, а как русский Дон Кихот — мечтатель, философ и романтик. Спектакль сохраняет блестящую комедийность Островского, но добавляет современные размышления о свободе, мечте и внутреннем мире человека.

Яркость и юмор на сцене

Гармония яркой сценографии, звёздного актёрского состава и искромётного юмора обещает зрителям настоящий театральный праздник. В этом спектакле всё будет сказочно и по-русски весело, приглашая зрителей в мир, где мечты становятся реальностью.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую комедию, которая заставит вас задуматься о ваших собственных мечтах и стремлениях!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 ноября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3000 ₽
29 ноября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3000 ₽

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