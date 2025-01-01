Гастрольная комедия "Женитьба Бальзаминова" в Театре на Фонтанке

Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина представляет спектакль "Женитьба Бальзаминова" в рамках проекта «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ».

Сюжет

Добродушный чиновник Миша Бальзаминов мечтает о богатой невесте и живет с маменькой, уверенный, что это и есть путь к счастью. Однако ярмарка состоятельных московских красавиц не спешит обратить на него внимание. Комичные ситуации, в которые попадает наивный, но прагматичный герой, создают неповторимую атмосферу пьесы Александра Островского.

Почему стоит посмотреть?

Классическая комедия положений, "Женитьба Бальзаминова" — одна из самых известных в русской драматургии. Спектакль поставлен заслуженным артистом России Игорем Ткачевым с азартом и большим чувством юмора. В главной роли выступает артист Дмитрий Евграфов, который мастерски передает все прелести и трудности своего персонажа.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную комедию в исполнении талантливых артистов на сцене Театра на Фонтанке!