Женитьба Бальзаминова
Киноафиша Женитьба Бальзаминова

Спектакль Женитьба Бальзаминова

Постановка
Театр Махониной Елены МЕЛ 16+
Режиссер Елена Махонина
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Островский на театральной сцене Елены Махониной

Неповторимое произведение, заставляющее смеяться даже тех, кто, казалось бы, не способен на это. В пьесе, которой посвящен наш анонс, главный герой Михайло Бальзаминов ищет свою удачу в любви и богатстве. Но как найти богатую невесту, если вокруг одни обманщики?

Сюжетные перипетии

Михайло сталкивается с множеством преград на своем пути к счастью. Его материальное положение оставляет желать лучшего, а сваха и компаньон Лукян Лукяныч лишь подливают масла в огонь, обманывая его. Но несмотря на все трудности, Бальзаминов не теряет надежды и попадает в забавные и порой нелепые ситуации, которые делают его путь к любви еще более увлекательным.

Интересные факты

Эта комедия, на которую стоит обратить внимание, полна искрометного юмора и тонкой иронии. Интересно, что сам Федор Достоевский, известный своей серьезностью, не мог удержаться от смеха при прочтении этой пьесы. Возможно, именно это и делает ее такой актуальной и любимой зрителями по сей день.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории о любви, мечтах и комических недоразумениях. Премьера состоится в ближайшую субботу. Билеты уже в продаже!

