Женитьба Бальзаминова
Билеты от 800₽
Киноафиша Женитьба Бальзаминова

Спектакль Женитьба Бальзаминова

Постановка
Детский театр «А-Я» 6+
Режиссер Ирина Рудник
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Женитьба Бальзаминова»: современный водевиль о мечтах и реальности

Театр А-Я представляет музыкальный спектакль в жанре бизнес-шоу по мотивам «картин из московской жизни» А.Н. Островского. В центре сюжета — мелкий чиновник Михайло Бальзаминов, маменькин сынок, который мечтает о кардинальных переменах в своей жизни. Он наивен и добродушен, но его фантазии о том, как он становится смелым офицером или царем, сталкиваются с суровой реальностью.

Кто поможет осуществить мечты?

Судьба Михайло зависит от свахи Акулины Красавиной. Она — циничная и расчетливая, находящая «продавцов» и «покупателей» в мире любви. В этом бизнесе товаром выступает не что иное, как чувства. Как отмечает режиссер спектакля Ирина Рудник: «Это старая история — деньги-товар-деньги. Кто-то продает людей, кто-то продает сахар, но все это шоу, а шоу — наша жизнь».

Колоритные персонажи Москвы

«Женитьба Бальзаминова» — это театральный калейдоскоп, наполненный колоритными персонажами, которые, кажется, не изменились за полтора столетия. Гламурные барышни, светские львицы, брачные аферисты и бизнесмены создают яркую палитру московской жизни. В спектакле звучит фраза: «Если прибыль сто процентов, то продашь родную мать», что подчеркивает комическую и одновременно трагическую сторону человеческих отношений в современном обществе.

Уйти от реальности или мечтать?

Спектакль также затрагивает тему тех, кто предпочитает прятаться от жестокой реальности, бедности и безысходности в сладких грезах. Мечты о лучшей жизни и желание стать частью блестящего общества — вот что движет героями. Откройте для себя мир «Женитьбы Бальзаминова» и узнайте, как мечты и реальность пересекаются в жизни каждого из нас.

28 сентября
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова

