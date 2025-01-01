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Женитьба Бальзаминова
Киноафиша Женитьба Бальзаминова

Спектакль Женитьба Бальзаминова

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 12+
Режиссер Ирина Васильева
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый спектакль о любви и надежде: «Бальзаминов» Ирины Васильевой

Спектакль, поставленный молодой режиссером Ириной Васильевой, обещает стать настоящим театральным событием. Ирина Васильева, окончившая режиссерский факультет ГИТИСа в 2022 году, уже успела зарекомендовать себя как талантливый постановщик. Она является участником творческой лаборатории РАМТа «Молодые режиссеры - детям: 2021» и с 2024 года будет преподавать режиссуру и актерское мастерство на курсе А.А. Коручекова в ГИТИСе.

Сюжетная линия

Действие спектакля разворачивается вокруг бедной, но не нищенствующей семьи Бальзаминовых — матери и её сына. Главные герои стремятся улучшить свою судьбу, и единственным способом для этого становится брак с богатой женщиной. Бальзаминов решает нанять сваху, чтобы найти подходящую невесту.

Однако все его попытки сделать выгодное предложение оказываются неудачными: невесты смеются над ним, а его «друг и помощник» обманывает. В отчаянии Бальзаминов обращается к мудрой свахе Красавиной, которая находит для него вдову с крупным состоянием. Несмотря на то, что невеста описывается как «очень полная», глупая и ленивой, для будущего мужа это не имеет значения — он счастлив.

Интересные факты

Спектакль затрагивает важные темы человеческих отношений, надежды и поиска своего места в жизни. Интересно, что Ирина Васильева в своей работе использует элементы современной интерпретации классических театральных традиций, что может привлечь внимание не только любителей театра, но и молодую аудиторию.

Не пропустите возможность увидеть этот спектакль, который обещает быть не только забавным, но и глубоким в своем содержании!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 18 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽
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18:30 от 400 ₽

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