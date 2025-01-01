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Женитьба Бальзаминова, или Сваха под прикрытием
Киноафиша Женитьба Бальзаминова, или Сваха под прикрытием

Спектакль Женитьба Бальзаминова, или Сваха под прикрытием

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новая версия классики: история Мишеньки Бальзаминова в обновленной интерпретации

Театр «Этют» представляет обновленную интерпретацию знаменитой пьесы, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. В центре сюжета — Мишенька Бальзаминов, мечтательный юноша, воспитанный в окружении женщин. Его приключения полны комичных ситуаций и искренности, что делает спектакль особенно привлекательным.

Новые персонажи и неожиданные повороты

В этой версии к классическим персонажам добавляется интересный образ — профессиональный аферист, переодетый под сваху. Этот персонаж вносит свежую струю в знакомую историю, добавляя шарма и остроты. Мишенька растет в уверенности, что он — «подарок судьбы», но его попытки завоевать дамские сердца зачастую оборачиваются неудачами.

Проблемы и комические казусы

Неуклюжие ухаживания и наивные суждения приводят Бальзаминова в череду смешных и нелепых ситуаций. Его главная цель — найти богатую невесту. Но вместо долгожданного счастья, судьба сталкивает юношу с хитрым прощелыгой Чебаковым, который ловко обманывает мечтателя.

Судьба Мишеньки: мечты и реальность

Несмотря на все преграды, вера Мишеньки в лучшее будущее и забота его преданной матери придают истории надежду. Сбудутся ли мечты Бальзаминова? Получит ли он «богатую» невесту? Ответы на эти вопросы вы сможете узнать в удивительном и очень смешном спектакле от театра «Этют». Не пропустите возможность стать частью этой увлекательной истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

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