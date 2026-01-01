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Женитьба Бальзаминова
Киноафиша Женитьба Бальзаминова

Спектакль Женитьба Бальзаминова

Постановка
Детский театр «А-Я» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Свадебные амбиции в современном водевиле

В Детском музыкально-драматическом театре «А-Я» зрителей ждет премьерный спектакль режиссера Ирины Рудник по классической пьесе Александра Островского «Женитьба Бальзаминова». Это произведение, написанное в 19 веке, успешно адаптировано к современным реалиям.

Сюжет крутится вокруг мелкого чиновника Михайло Бальзаминова, который мечтает жениться на богатой невесте, чтобы поднять своё социальное положение. В этом ему помогает сваха Акулина Красавина, рассматривающая брак как выгодную сделку. Их взаимодействие становится основой увлекательного сюжета, насыщенного остроумными диалогами и жизненными коллизиями.

Современные идеи в классическом контексте

Постановка представляет собой современный водевиль, в котором звучат музыкальные хиты Андрея Пересумкина. Костюмы, разработанные Ольгой Оськиной, выполнены в ярком и выразительном стиле и одновременно отсылают к стилю российских фигуристов-чемпионов.

Для любителей комедий и музыкального театра

Спектакль будет интересен тем, кто ценит комедии с элементами музыкального театра и вечные темы денег, любви и социальных амбиций. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классики в удобной и дружелюбной атмосфере театра «А-Я».

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