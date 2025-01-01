Спектакль-байопик по мотивам дневника героя Советского Союза Е. М. Рудневой

Приглашаем вас на уникальный спектакль-байопик, основанный на дневниках героя Советского Союза, штурмана 588-го полка ночных бомбардировщиков, Е.М. Рудневой. Это произведение не только погружает зрителей в атмосферу военных лет, но и раскрывает личные переживания и подвиги женщин-лётчиков, которые стали символом мужества и отваги.

Режиссёр и постановка

Спектакль поставил талантливый режиссёр Д. Николаев, известный своими смелыми интерпретациями классических произведений и современного театра. Его подход к созданию спектаклей всегда отличается глубоким пониманием тематики и яркой визуальной эстетикой.

Интересные факты

588-й полк ночных бомбардировщиков, к которому принадлежала Е.М. Руднева, был одним из первых смешанных женских полков в истории авиации.

Спектакль основан на реальных событиях и воспоминаниях, что делает его особенно трогательным и актуальным.

В ходе своей службы полк совершил более 30 боевых вылетов, став символом героизма и решимости.

Не упустите возможность!

Приходите насладиться этой непростой картиной, которая заставляет задуматься о значении мужества и жертвенности в самые трудные времена. Спектакль будет интересен как любителям истории, так и тем, кто ценит искусство театра.

Мы ждем вас в нашем театре для незабываемого вечера!