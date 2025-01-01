Меню
Женихи
Киноафиша Женихи

Спектакль Женихи

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Женихи» по Гоголю в НЭТ Волгограда

Новый экспериментальный театр Волгограда приглашает зрителей на постановку спектакля «Женихи», основанного на произведении Николая Гоголя. Как описывал сам автор, это «совершенно невероятное событие в двух действиях», которое наполнено юмором и остроумием.

Сюжетные перипетии

Спектакль рассказывает комичную историю о купеческой дочери Агафье Тихоновне, которая решает найти себе достойного жениха. Ее идеал мужчины — это удивительная смесь различных качеств. Она размышляет: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича – я бы тогда тотчас же решилась!»

Почему стоит посетить спектакль

«Женихи» — это не просто развлекательное мероприятие. Эта комедия Гоголя поднимает важные темы о человеческих желаниях и абсурдности поиска идеала. Поставленный с современным прочтением, спектакль обещает тронуть сердца зрителей и вызвать волну смеха. Вы сможете насладиться талантливыми актерами и удивительной сценографией, которая создаст уникальную атмосферу.

Не упустите возможность прикоснуться к классике русской литературы в исполнении профессионалов! Спектакль «Женихи» гарантирует яркие эмоции и отличное настроение.

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Марина Алексеева
Светлана Кулакова-Блохина
Оксана Зайцева
Алла Забелина
Олег Алексеев

Купить билет на спектакль Женихи

Декабрь
20 декабря суббота
18:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 700 ₽

