Спектакль Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали

Комедия о родительских заботах и неожиданных решениях

Что делать, если любимая дочь на шестом месяце беременности, а жениха — нет и в помине? Именно с такой неожиданной новостью сталкиваются родители Кати (в исполнении Александра Панкратова-Черного и Татьяны Кравченко). Потрясённые, но полные решимости, они начинают поиски «достойного» кандидата на роль будущего мужа. Вот только в современных реалиях задача оказывается не такой уж простой.

Яркий актерский дуэт и жизнерадостный юмор

На сцене разворачивается комедийная феерия, в которой Александр Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко создают незабываемый дуэт. Их искрометная игра подарит зрителям множество моментов для смеха, а порой — для размышлений о семейных ценностях и сложностях выбора.

Современные женихи и родительские ожидания

Этот спектакль — не просто комедия о поиске жениха. Это легкий, но в то же время глубокий взгляд на семейные отношения, родительские мечты и реальность, с которой сталкиваются поколения.

Звездный состав и талантливое руководство

В постановке, созданной по пьесе Сергея Белова, помимо главных актеров, задействованы Геннадий Масленников, Дмитрий Воронин, Борис Комаров, Максим Лебедев и Сергей Горбунов. Режиссер спектакля — Михаил Елисеев, продюсер — Анастасия Голованова.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля — два часа с одним антрактом. Возрастное ограничение: 12+. Этот веселый и яркий спектакль обещает стать отличным выбором как для женщин, так и для мужчин.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых актеров и зарядиться отличным настроением!