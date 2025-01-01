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Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали
Киноафиша Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали

Спектакль Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали

Комедия про поиск мужа для беременной дочери 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия о родительских заботах и неожиданных решениях

Что делать, если любимая дочь на шестом месяце беременности, а жениха — нет и в помине? Именно с такой неожиданной новостью сталкиваются родители Кати (в исполнении Александра Панкратова-Черного и Татьяны Кравченко). Потрясённые, но полные решимости, они начинают поиски «достойного» кандидата на роль будущего мужа. Вот только в современных реалиях задача оказывается не такой уж простой.

Яркий актерский дуэт и жизнерадостный юмор

На сцене разворачивается комедийная феерия, в которой Александр Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко создают незабываемый дуэт. Их искрометная игра подарит зрителям множество моментов для смеха, а порой — для размышлений о семейных ценностях и сложностях выбора.

Современные женихи и родительские ожидания
Этот спектакль — не просто комедия о поиске жениха. Это легкий, но в то же время глубокий взгляд на семейные отношения, родительские мечты и реальность, с которой сталкиваются поколения.

Звездный состав и талантливое руководство

В постановке, созданной по пьесе Сергея Белова, помимо главных актеров, задействованы Геннадий Масленников, Дмитрий Воронин, Борис Комаров, Максим Лебедев и Сергей Горбунов. Режиссер спектакля — Михаил Елисеев, продюсер — Анастасия Голованова.

Информация для зрителей
Продолжительность спектакля — два часа с одним антрактом. Возрастное ограничение: 12+. Этот веселый и яркий спектакль обещает стать отличным выбором как для женщин, так и для мужчин.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых актеров и зарядиться отличным настроением!

Режиссер
Михаил Елисеев
В ролях
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Борис Комаров
Дмитрий Воронин
Сергей Горбунов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽
Волгоград, 8 октября
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
19:00 от 1800 ₽
Нижний Новгород, 17 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2000 ₽
Казань, 18 ноября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали

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