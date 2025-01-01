Меню
Женатики
Киноафиша Женатики

Женатики

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Семейные комедийные будни: погружение в мир брака

В предстоящем спектакле «Женатый комик и замужняя комикесса» талантливые комики обсудят (и обшутят) все премудрости семейной жизни. Этот вечер станет настоящим погружением в уникальную атмосферу семейных отношений.

Смешные факты о браке

Совместно собранный опыт и остроумные наблюдения комиков позволят вам увидеть реальность семейной жизни с обеих сторон. Как говорится, «наша половина всегда права», но кто из партнеров поднимет тост за смешные моменты, которые дарит брак?

Что ожидать от шоу?

Гостям шоу будет предложено разобраться в вечной борьбе полов. Это возможность не только посмеяться, но и задуматься о пустяках, которые становятся настоящими вызовами в отношениях. Комедия для брака или брак для комедии? Ответ на этот вопрос вы получите в ходе представления.

Не упустите шанс стать частью этого комического диалога о сложности и красоте семейной жизни. Приходите и насладитесь вечеринкой, полной смеха и искренности!

