Женатики
Женатики

Женатики

18+
18+

О концерте/спектакле

Семейные узы в комедийном свете

Приглашаем вас на уникальное шоу, в котором женатый комик и замужняя комикесса обсудят все нюансы семейной жизни. Эти талантливые исполнители накопили множество забавных историй и приколов, готовых подарить вам незабываемый вечер смеха и тепла.

Семейная атмосфера и юмор

На сцене вы окажетесь в центре вечной борьбы полов, где комики поделятся своими наблюдениями и переживаниями. Каждое выступление — это искренний разговор о жизни, любви и о том, как смешно бывает, когда две половинки пытаются понять друг друга.

Комедия как зеркало семейных отношений

Мы зададим вопросы, на которые ищут ответы многие пары: "Комедия для брака или брак для комедии?" Вы сами решите, какой ответ вам ближе. Каждое выступление наполнено юмором и чувствами, что делает его интересным как для семейных, так и для одиноких зрителей.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу легкости и веселья. Присоединяйтесь к нашему шоу и откройте для себя новые грани семейной жизни через призму юмора!

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 11 сентября
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 500 ₽

