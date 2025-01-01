Спектакль Жена Хармса

«Хармс. Воспоминания жены» — спектакль о любви и тайнах по воспоминаниям Марины Малич

Спектакль, основанный на воспоминаниях Марины Малич и дневниках Даниила Хармса, погружает зрителей в мир эксцентричности и непростой любви. Каково это — быть женой человека, который ведет себя так же странно, как пишет? На эти вопросы пытается ответить Марина, делясь своими переживаниями.

Тайны жизни с Хармсом

«Даня был странный. Трудно, наверное, было быть странным больше... Но ко всем его странностям я совершенно привыкла», — говорит Марина. Спустя полвека после гибели поэта, она в Венесуэле на диктофон записывает свои воспоминания о последних шести годах совместной жизни. Это время, когда их жизнь в коммунальной квартире Ленинграда 1930-х была наполнена как счастьем, так и болью.

Путешествие в прошлое

Марина возвращается в свою молодость, в атмосферу, где она и Даниил были вместе против всего мира. Это путешествие по памяти помогает ей разгадать загадки, оставленные Хармсом. Кто он — безумец или притворщик? И, что важнее, любил ли он её на самом деле?

Уникальная интерпретация

Спектакль предлагает зрителям уникальный взгляд на личность Даниила Хармса, исследуя не только его эксцентричность, но и глубину человеческих чувств. Это шанс задуматься о том, как любовь может быть одновременно источником счастья и страдания.

Не упустите возможность стать свидетелями этой трогательной истории о любви, памяти и поисках ответов, которые могут изменить всё.