Спектакль Жена Хармса

Спектакль, основанный на воспоминаниях Марины Малич и дневниках Даниила Хармса, погружает зрителей в мир эксцентричности и непростой любви. Каково это — быть женой человека, который ведет себя так же странно, как пишет? На эти вопросы пытается ответить Марина, делясь своими переживаниями.
«Даня был странный. Трудно, наверное, было быть странным больше... Но ко всем его странностям я совершенно привыкла», — говорит Марина. Спустя полвека после гибели поэта, она в Венесуэле на диктофон записывает свои воспоминания о последних шести годах совместной жизни. Это время, когда их жизнь в коммунальной квартире Ленинграда 1930-х была наполнена как счастьем, так и болью.
Марина возвращается в свою молодость, в атмосферу, где она и Даниил были вместе против всего мира. Это путешествие по памяти помогает ей разгадать загадки, оставленные Хармсом. Кто он — безумец или притворщик? И, что важнее, любил ли он её на самом деле?
Спектакль предлагает зрителям уникальный взгляд на личность Даниила Хармса, исследуя не только его эксцентричность, но и глубину человеческих чувств. Это шанс задуматься о том, как любовь может быть одновременно источником счастья и страдания.
Не упустите возможность стать свидетелями этой трогательной истории о любви, памяти и поисках ответов, которые могут изменить всё.