Жемчужины органной музыки. От средневековья до современности

В Римско-католическом кафедральном соборе состоится уникальный концерт органной музыки. На сцене выступит выдающийся органист из Испании — Даниэль Сальвадор. Он подарит зрителям возможность насладиться произведениями, охватывающими несколько веков.
В рамках концерта прозвучат произведения таких композиторов, как:
Этот концерт станет настоящим событием для любителей органной и классической музыки всех эпох.
Даниэль Сальвадор — талантливый органист, который активно выступает как в родной Испании, так и за её пределами. Его мастерство и любовь к музыке не оставят равнодушными даже самых требовательных слушателей.