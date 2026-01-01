Жемчужины органной музыки. От средневековья до современности

Концерт органной музыки в кафедральном соборе Москвы

В Римско-католическом кафедральном соборе состоится уникальный концерт органной музыки. На сцене выступит выдающийся органист из Испании — Даниэль Сальвадор. Он подарит зрителям возможность насладиться произведениями, охватывающими несколько веков.

Программа концерта

В рамках концерта прозвучат произведения таких композиторов, как:

А. де Кабесон

Я. П. Свелинк

Дж. Фрескобальди

И. С. Бах

В. А. Моцарт

Вл. Одоевский

Этот концерт станет настоящим событием для любителей органной и классической музыки всех эпох.

Исполнитель

Даниэль Сальвадор — талантливый органист, который активно выступает как в родной Испании, так и за её пределами. Его мастерство и любовь к музыке не оставят равнодушными даже самых требовательных слушателей.