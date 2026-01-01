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Жемчужины органной музыки. От средневековья до современности
Билеты от 1000₽
Киноафиша Жемчужины органной музыки. От средневековья до современности

Жемчужины органной музыки. От средневековья до современности

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт органной музыки в кафедральном соборе Москвы

В Римско-католическом кафедральном соборе состоится уникальный концерт органной музыки. На сцене выступит выдающийся органист из Испании — Даниэль Сальвадор. Он подарит зрителям возможность насладиться произведениями, охватывающими несколько веков.

Программа концерта

В рамках концерта прозвучат произведения таких композиторов, как:

  • А. де Кабесон
  • Я. П. Свелинк
  • Дж. Фрескобальди
  • И. С. Бах
  • В. А. Моцарт
  • Вл. Одоевский

Этот концерт станет настоящим событием для любителей органной и классической музыки всех эпох.

Исполнитель

Даниэль Сальвадор — талантливый органист, который активно выступает как в родной Испании, так и за её пределами. Его мастерство и любовь к музыке не оставят равнодушными даже самых требовательных слушателей.

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Сентябрь
12 сентября суббота
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1000 ₽

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