Жемчужины национальной школы
Киноафиша Жемчужины национальной школы

Жемчужины национальной школы

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерты Ольги Пушкиной в капелле Санкт-Петербурга

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоятся музыкальные события с участием известной пианистки, лауреата международных конкурсов Ольги Пушкиной. Ее выступления обещают стать настоящим праздником для ценителей музыки.

Программа концертов

В программе запланированы произведения восточноевропейских и азиатских композиторов, а также народные песни. Это позволит слушателям насладиться богатством музыкальных традиций разных культур.

Исполнители

На сцене выступят солисты хора и симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга, а также приглашенные солисты Филармонии, Мариинского театра и других концертных коллективов города. Каждый из них привнесет уникальное звучание и мастерство.

Для кого эти концерты

Концерты подойдут как любителям классической музыки, так и поклонникам национальных жанров. Не упустите возможность увидеть и услышать одно из самых интересных событий музыкальной жизни города!

Купить билет на концерт Жемчужины национальной школы

В других городах
Апрель
5 апреля воскресенье
16:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 500 ₽

