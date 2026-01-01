Жемчужины национальной школы

Концерты Ольги Пушкиной в капелле Санкт-Петербурга

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоятся музыкальные события с участием известной пианистки, лауреата международных конкурсов Ольги Пушкиной. Ее выступления обещают стать настоящим праздником для ценителей музыки.

Программа концертов

В программе запланированы произведения восточноевропейских и азиатских композиторов, а также народные песни. Это позволит слушателям насладиться богатством музыкальных традиций разных культур.

Исполнители

На сцене выступят солисты хора и симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга, а также приглашенные солисты Филармонии, Мариинского театра и других концертных коллективов города. Каждый из них привнесет уникальное звучание и мастерство.

Для кого эти концерты

Концерты подойдут как любителям классической музыки, так и поклонникам национальных жанров. Не упустите возможность увидеть и услышать одно из самых интересных событий музыкальной жизни города!