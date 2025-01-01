Меню
Жемчужины мировой оперетты
Билеты от 900₽
Киноафиша Жемчужины мировой оперетты

Жемчужины мировой оперетты

12+
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Жемчужины мировой оперетты: Музыкальное путешествие с Государственной капеллой Москвы

Государственная капелла Москвы приглашает зрителей на иммерсивную театрализованную программу «Жемчужины мировой оперетты». Это уникальное музыкальное путешествие погрузит вас в мир самых известных оперетт, созданных французским композитором Жаком Оффенбахом и венскими мастерами жанра, такими как Франц Легар, Имре Кальман и Иоганн Штраус.

Уникальный формат

Необычная и увлекательная версия концерта пройдет в формате живого диалога, где исполнять музыку будут не только солисты, но и сама публика. Это создаст атмосферу взаимодействия, позволяя зрителям стать частью театрального действия.

Произведения в исполнении мастеров

В программе прозвучат песни, арии, дуэты и сцены из величайших оперетт, таких как «Летучая мышь» и «Цыганский барон» И. Штрауса, «Фиалка Монмартра» и «Баядера» И. Кальмана, а также «Джудитта» и «Веселая вдова» Ф. Легара. Это позволит зрителям насладиться шедеврами, которые уже давно завоевали сердца миллионов.

Юбилейное событие

Концерт имеет особое значение, так как проходит в рамках празднования 30-летнего юбилея Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова. Это событие подчеркивает вклад капеллы в развитие музыкального искусства в стране и за её пределами.

Обратите внимание: программа может быть скорректирована. Присоединяйтесь к этому музыкальному празднику и откройте для себя жемчужины оперетты вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

