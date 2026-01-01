Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Желтый ангел
Киноафиша Желтый ангел

Желтый ангел

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт воспоминаний о Вертинском

Не пропустите уникальный концерт, посвященный творчеству Александра Вертинского, легендарного русского барда и поэта.

Исполнители

На сцене выступит талантливый пианист Дмитрий Карпов, который создаст атмосферу ностальгии своими музыкальными интерпретациями. В сопровождении ансамбля «Маркелловы голоса» зрители смогут насладиться уникальными голосовыми harmonies.

Чтение художественного слова

Андрей Бутрин, мастер художественного слова, оживит тексты Вертинского, добавляя глубину и эмоциональную насыщенность в каждое выступление.

Музыка, которая трогает сердца

Концерт станет настоящим духовным событием для тех, кто ценит красивую поэзию и музыку. Вертинский, известный своим тонким лиризмом и меланхолией, продолжает вдохновлять поколения артистов и зрителей. Заходите насладиться незабываемой атмосферой!

Купить билет на концерт Желтый ангел

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
4 июня четверг
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

В ближайшие дни

Абонемент № 7 (6 концертов)
6+
Классическая музыка

Абонемент № 7 (6 концертов)

20 сентября в 15:00 Концертный зал им. Каца
от 2500 ₽
Мамин клуб, или Первые шаги. Скрипка
0+
Классическая музыка

Мамин клуб, или Первые шаги. Скрипка

11 марта в 11:00 Новосибирская филармония
от 1000 ₽
В ритме танго
12+
Классическая музыка

В ритме танго

6 июня в 18:00 Новосибирская филармония
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше