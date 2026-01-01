«Железный трон» Битва пяти королей
Киноафиша «Железный трон» Битва пяти королей

Спектакль «Железный трон» Битва пяти королей

Режиссер Кристина Авилова, Георгий Непаридзе
Возраст 16+
О спектакле

Мюзикл «Железный трон»: битва за Вестерос

Зима близко, и это значит, что настало время окунуться в мир интриг, битв и запретной любви. На сцене оживает брутальная сага о власти и судьбе Вестероса с мюзиклом «Железный трон». Это грандиозное музыкальное воплощение культового сериала подарит зрителям незабываемые моменты.

Сюжет

«Битва пяти королей» — это не просто название, а сердце истории, в которой переплетаются судьбы двух героев: Дейенерис Таргариен, последней из древнего рода, и Джона Сноу, бастарда, который стал воином и надеждой для Семи Королевств.

Эффекты и декорации

Величественные замки, бескрайние степи, ледяная Стена и пылающие земли Эссоса создают захватывающую атмосферу. Драконы кружат над сценой, мечи сверкают в отблесках огня, а музыка проникает в душу, передавая напряжение битв и нежность зарождающейся любви.

Костюмы и хореография

Яркие костюмы, страстные дотракийские танцы и эпические батальные сцены позволят вам ощутить масштаб событий. Пламя драконов, ледяное дыхание Короля Ночи и проникновенные баллады о чести, предательстве и надежде — всё это ждёт вас в «Железном троне».

Команда постановки

Режиссером мюзикла выступила Кристина Авилова, а Георгий Непаридзе стал вторым режиссером. Хореографы Рикардо До Рего и Алякина Яна добавили динамики и выразительности танцевальным номерам. Сценография создана Максимом Шеффером, а световое оформление разработал Николишин Степан. За звукорежиссуру отвечает Шпак Михаил.

Музыка, танцы, лазерное шоу и множество эффектов произвели впечатление на каждого зрителя. Не упустите шанс стать частью этой легенды — «Железный трон» ждет вас!

Декабрь
24 декабря четверг
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 2000 ₽
25 декабря пятница
19:01
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 2000 ₽
26 декабря суббота
15:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 2000 ₽
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 2000 ₽
27 декабря воскресенье
15:01
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 2000 ₽
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 2000 ₽
28 декабря понедельник
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 2000 ₽
29 декабря вторник
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 2000 ₽
30 декабря среда
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 2000 ₽

