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Железновы
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Спектакль Железновы

Постановка
Театр Поколений 18+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Современный взгляд на пьесу Горького в театре Поколений

Современная интерпретация пьесы Максима Горького «Васса Железнова» переносит действие в наши дни, сохраняя оригинальный текст. Это история мощной семьи промышленников Железновых, чьи бизнес-империя и власть были построены в бурные 90-е годы.

Семейный завод, на котором работает половина провинциального города, становится ареной ожесточённой борьбы за наследство, когда глава семьи оказывается при смерти. Разрушение старого уклада, кризис духовных ценностей, подмена их материальными благами — центральные темы, актуальные как сто лет назад, так и сегодня.

Особенности постановки:

  • Действие в наши дни: Спектакль показывает, как знакомые конфликты Горького перекликаются с современностью.
  • Музыкальное сопровождение: В живом исполнении звучат песни группы «Крематорий», добавляя атмосфере трагизма и иронии.
  • Фотовыставка «Горько!»: Зрители могут погрузиться в историю через серию снимков, сравнивающих семейные уклады России начала XX века и наших дней.

Проект Руслана Кацагаджиева:
Этот спектакль не привязан к постоянной труппе. Для каждой постановки собирается команда из лучших актёров театра и кино, что делает спектакль уникальным в каждом исполнении.

Почему стоит посмотреть:
«Железновы» — это мощная, живая и злободневная история о разложении семьи и общества на фоне жёсткой борьбы за власть и деньги. Постановка объединяет сильную драматургию, современную актуальность и живую музыку, создавая незабываемый театральный опыт.

Спектакль выпускается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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