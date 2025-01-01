Спектакль Железновы

Современный взгляд на пьесу Горького в театре Поколений

Современная интерпретация пьесы Максима Горького «Васса Железнова» переносит действие в наши дни, сохраняя оригинальный текст. Это история мощной семьи промышленников Железновых, чьи бизнес-империя и власть были построены в бурные 90-е годы.

Семейный завод, на котором работает половина провинциального города, становится ареной ожесточённой борьбы за наследство, когда глава семьи оказывается при смерти. Разрушение старого уклада, кризис духовных ценностей, подмена их материальными благами — центральные темы, актуальные как сто лет назад, так и сегодня.

Особенности постановки:

Действие в наши дни: Спектакль показывает, как знакомые конфликты Горького перекликаются с современностью.

Спектакль показывает, как знакомые конфликты Горького перекликаются с современностью. Музыкальное сопровождение: В живом исполнении звучат песни группы «Крематорий» , добавляя атмосфере трагизма и иронии.

В живом исполнении звучат песни группы , добавляя атмосфере трагизма и иронии. Фотовыставка «Горько!»: Зрители могут погрузиться в историю через серию снимков, сравнивающих семейные уклады России начала XX века и наших дней.

Проект Руслана Кацагаджиева:

Этот спектакль не привязан к постоянной труппе. Для каждой постановки собирается команда из лучших актёров театра и кино, что делает спектакль уникальным в каждом исполнении.

Почему стоит посмотреть:

«Железновы» — это мощная, живая и злободневная история о разложении семьи и общества на фоне жёсткой борьбы за власть и деньги. Постановка объединяет сильную драматургию, современную актуальность и живую музыку, создавая незабываемый театральный опыт.

Спектакль выпускается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.