Спектакль Железновы

Современная интерпретация пьесы Максима Горького «Васса Железнова» переносит действие в наши дни, сохраняя оригинальный текст. Это история мощной семьи промышленников Железновых, чьи бизнес-империя и власть были построены в бурные 90-е годы.
Семейный завод, на котором работает половина провинциального города, становится ареной ожесточённой борьбы за наследство, когда глава семьи оказывается при смерти. Разрушение старого уклада, кризис духовных ценностей, подмена их материальными благами — центральные темы, актуальные как сто лет назад, так и сегодня.
Особенности постановки:
Проект Руслана Кацагаджиева:
Этот спектакль не привязан к постоянной труппе. Для каждой постановки собирается команда из лучших актёров театра и кино, что делает спектакль уникальным в каждом исполнении.
Почему стоит посмотреть:
«Железновы» — это мощная, живая и злободневная история о разложении семьи и общества на фоне жёсткой борьбы за власть и деньги. Постановка объединяет сильную драматургию, современную актуальность и живую музыку, создавая незабываемый театральный опыт.
Спектакль выпускается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.