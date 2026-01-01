Спектакль «Железнова Васса Мать»: драма о судьбе народа

Спектакль «Железнова Васса Мать» рассказывает историю семьи Железновых, отражая изменения в стране. Это символическая драма о судьбе России в эру смены власти, исследующая глубинные вопросы о народе и власть.

Режиссёр Уланбек Баялиев, известный своими работами в театре и участием в международных фестивалях, привносит особый взгляд на творчество Максима Горького. С помощью этой постановки он ставит перед зрителями важные вопросы: «Кто теперь будет править Россией? Какова судьба её детей? И что на самом деле изменится, когда мир встает с ног на голову?»

Спектакль стал участником XI Международного театрального фестиваля «Гостиный двор», проходившего в Оренбурге в 2019 году. Это событие привлечет внимание любителей драматического театра и поклонников Горького, заставляя их задуматься о переменах и вечных истинах.