Железная занавеска: 1970-е. Бурлеск-квартирник 1970-х
Билеты от 1500₽
18+
О концерте

Музыка бунта: рок и джаз в бурлеске 70-х

Легкое шоу с тяжелым роком! Ироничный бурлеск-квартирник в стиле 1970-х.

Советскому правительству долго не давал покоя джаз. Считая его «припадочным» и «шумным», власти полагали, что он угрожает моральной устойчивости граждан.

Однако в 1970-е годы для советского джаза настала оттепель. На гастроли в Союз приехал оркестр самого Дюка Эллингтона, а в музыкальных училищах начали открывать эстрадно-джазовые отделения. Московские джаз-фестивали вновь вышли на сцену, а на «Мелодии» начали выходить виниловые альбомы советских джазменов.

Джаз получил признание и стал исполняться на чистеньких сценах. В то время внимание правительства стало сосредоточено на рок-музыке. Рок оказался под запретом, его считали «припадочным» и «шумным» среди символов загнивающего Запада.

В 1970-е годы дерзкая, запрещенная рок-музыка и движение хиппи стали символами свободы. Они существовали в подполье, среди диссидентов и модной молодежи, в то время как родительское поколение радовало свои уши джазом на эстраде.

Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу винтажного бунта, свободы, опасности и, прежде всего, любви к музыке. Пусть советские граждане даже не замечают «Железной занавески» — мы же взбунтуем против нее и сбросим ее с себя прямо на сцене!

28 июня воскресенье
21:00
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
