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Желаю познакомиться
Киноафиша Желаю познакомиться

Спектакль Желаю познакомиться

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия сквозь объявления

«Желаю познакомиться» — комедия, где заботливая мама вступает в игру судьбы, пытаясь найти идеальную спутницу для своего взрослого сына. С помощью объявлений в газете она запускает серию забавных и неожиданных встреч.

Серьезное в легком

Под легким фасадом комедии скрывается серьезная тема поиска любви и понимания. Главный герой, мечтатель и книжный червь, сталкивается с реальностью в лице бизнес-леди, для которой жизнь — это цепь рациональных решений, и ее импульсивной подруги.

Игра характеров

Спектакль представляет собой игру характеров, где каждый персонаж несет свою уникальную искру. Встречи, полные комизма и непредсказуемости, заставляют зрителей смеяться и задумываться о собственных поисках и выборах.

В ролях
Владимир Лихошерст
Татьяна Шуликова
Елена Москаленко
Ольга Кандазис
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