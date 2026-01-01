Спектакль Желаю познакомиться

Комедия сквозь объявления

«Желаю познакомиться» — комедия, где заботливая мама вступает в игру судьбы, пытаясь найти идеальную спутницу для своего взрослого сына. С помощью объявлений в газете она запускает серию забавных и неожиданных встреч.

Серьезное в легком

Под легким фасадом комедии скрывается серьезная тема поиска любви и понимания. Главный герой, мечтатель и книжный червь, сталкивается с реальностью в лице бизнес-леди, для которой жизнь — это цепь рациональных решений, и ее импульсивной подруги.

Игра характеров

Спектакль представляет собой игру характеров, где каждый персонаж несет свою уникальную искру. Встречи, полные комизма и непредсказуемости, заставляют зрителей смеяться и задумываться о собственных поисках и выборах.