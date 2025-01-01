Меню
Жека. Евгений Григорьев
Киноафиша Жека. Евгений Григорьев

Жека. Евгений Григорьев

18+
Возраст 18+

О концерте

Новая концертная программа Евгения Григорьева в Самаре

В 2026 году автор-исполнитель Евгений Григорьев порадует своих слушателей новым творением — концертной программой под названием «За всё тебя благодарю».

О программе

Данная программа обещает стать не просто музыкальным событием, а настоящим эмоциональным путешествием. Евгений Григорьев известен своими глубоко проникающими текстами и мелодиями, которые затрагивают сердца многих слушателей. Концертная программа будет включать как новые композиции, так и любимые хиты исполнителя.

Интересные факты

  • Евгений Григорьев — обладатель нескольких музыкальных наград за вклад в развитие современного музыкального искусства.
  • Многие его песни были написаны на основе личных переживаний и жизненных историй, что делает их особенно близкими зрителям.

Что ожидать от концерта

Зрителей ждёт уникальная атмосфера, насыщенная эмоциями и живой музыкой. Каждое выступление Григорьева — это возможность не только услышать новые песни, но и стать частью его удивительного мира, полный искренности и красоты.

Не упустите возможность посетить это знаменательное событие и насладиться творчеством талантливого артиста!

Купить билет на концерт Жека. Евгений Григорьев

Февраль
17 февраля вторник
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 2000 ₽

