Жека Евгений Григорьев

Концерт Евгения Григорьева в День всех влюблённых

14 февраля в Тинькофф-холле состоится уникальное событие — концерт Евгения Григорьева с программой «За все тебя благодарю». Этот вечер подарит зрителям незабываемые эмоции и глубокие музыкальные переживания.

Что можно ожидать от концерта?

Программа концерта обещает быть насыщенной и разнообразной. В ней прозвучат как авторские произведения, так и известные хиты, которые стали любимыми у публики. Особое внимание будет уделено лирическим композициям, которые идеально впишутся в атмосферу праздника любви.

Интересные факты о событии

Евгений Григорьев — талантливый музыкант и композитор, известный своим уникальным стилем, сочетанием поп-музыки и авторской песни.

В этом концерте он выступит с новыми аранжировками, что подчеркнёт его творческий рост и развитие.

Среди ожидаемых гостей — известные музыканты, которые станут приятным сюрпризом для зрителей.

Где и когда

Дата: 14 февраля

Место: Тинькофф-холл

Начало: 19:00

Не упустите возможность провести вечер с прекрасной музыкой и атмосферой любви. Билеты уже в продаже, количество мест ограничено!