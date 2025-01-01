Меню
Жека Евгений Григорьев
Киноафиша Жека Евгений Григорьев

Жека Евгений Григорьев

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Евгения Григорьева в День всех влюблённых

14 февраля в Тинькофф-холле состоится уникальное событие — концерт Евгения Григорьева с программой «За все тебя благодарю». Этот вечер подарит зрителям незабываемые эмоции и глубокие музыкальные переживания.

Что можно ожидать от концерта?

Программа концерта обещает быть насыщенной и разнообразной. В ней прозвучат как авторские произведения, так и известные хиты, которые стали любимыми у публики. Особое внимание будет уделено лирическим композициям, которые идеально впишутся в атмосферу праздника любви.

Интересные факты о событии

  • Евгений Григорьев — талантливый музыкант и композитор, известный своим уникальным стилем, сочетанием поп-музыки и авторской песни.
  • В этом концерте он выступит с новыми аранжировками, что подчеркнёт его творческий рост и развитие.
  • Среди ожидаемых гостей — известные музыканты, которые станут приятным сюрпризом для зрителей.

Где и когда

Дата: 14 февраля
Место: Тинькофф-холл
Начало: 19:00

Не упустите возможность провести вечер с прекрасной музыкой и атмосферой любви. Билеты уже в продаже, количество мест ограничено!

Расписание

В других городах

Уфа, 14 февраля
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
18:00 от 2000 ₽

