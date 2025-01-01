Жека Евгений Григорьев

14 февраля в Тинькофф-холле состоится уникальное событие — концерт Евгения Григорьева с программой «За все тебя благодарю». Этот вечер подарит зрителям незабываемые эмоции и глубокие музыкальные переживания.
Программа концерта обещает быть насыщенной и разнообразной. В ней прозвучат как авторские произведения, так и известные хиты, которые стали любимыми у публики. Особое внимание будет уделено лирическим композициям, которые идеально впишутся в атмосферу праздника любви.
Дата: 14 февраля
Место: Тинькофф-холл
Начало: 19:00
Не упустите возможность провести вечер с прекрасной музыкой и атмосферой любви. Билеты уже в продаже, количество мест ограничено!