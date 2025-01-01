Жека. 25 лет на сцене

Юбилейный концерт Евгения Григорьева

В 2024 году исполняется 25 лет с момента, когда автор и исполнитель Евгений Григорьев впервые вышел на большую сцену под псевдонимом ЖЕКА. Этот юбилейный год также ознаменован выходом его дебютного альбома «Сосны кедры», который был записан в 1999 году, и первыми выступлениями артиста.

Новая программа «25 лет на сцене»

К этому знаковому событию Евгений подготовил новую программу «25 лет на сцене». В ней собраны лучшие песни, которые он неизменно исполняет на концертах, а также композиции, которые редко звучат в зрительных залах. Это уникальная возможность для поклонников услышать как знакомые хиты, так и менее известные произведения.

Эмоции и атмосфера концертов

Концерты Евгения Григорьева отличаются искренним и задушевным общением с зрителями. Его уважение к публике и способность создавать атмосферу тепла и доверия делают каждое выступление ярким и незабываемым событием. Как сам артист говорит: Больше ничего говорить не хочется. Услышите все сами, когда придёт время.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия и посетить юбилейный концерт, который оставит незабываемые впечатления!