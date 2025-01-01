Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жека. 25 лет на сцене
Киноафиша Жека. 25 лет на сцене

Жека. 25 лет на сцене

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Евгения Григорьева

В 2024 году исполняется 25 лет с момента, когда автор и исполнитель Евгений Григорьев впервые вышел на большую сцену под псевдонимом ЖЕКА. Этот юбилейный год также ознаменован выходом его дебютного альбома «Сосны кедры», который был записан в 1999 году, и первыми выступлениями артиста.

Новая программа «25 лет на сцене»

К этому знаковому событию Евгений подготовил новую программу «25 лет на сцене». В ней собраны лучшие песни, которые он неизменно исполняет на концертах, а также композиции, которые редко звучат в зрительных залах. Это уникальная возможность для поклонников услышать как знакомые хиты, так и менее известные произведения.

Эмоции и атмосфера концертов

Концерты Евгения Григорьева отличаются искренним и задушевным общением с зрителями. Его уважение к публике и способность создавать атмосферу тепла и доверия делают каждое выступление ярким и незабываемым событием. Как сам артист говорит: Больше ничего говорить не хочется. Услышите все сами, когда придёт время.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия и посетить юбилейный концерт, который оставит незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 5 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Любовь Успенская
12+
Эстрада Шансон
Любовь Успенская
10 декабря в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 2500 ₽
Николай Гринько
6+
Авторская песня
Николай Гринько
18 сентября в 20:00 Хитрый лис
от 1200 ₽
Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
16 сентября в 19:30 Improv Club
от 200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше