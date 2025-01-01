Литературно-музыкальный концерт к 110-летию со дня рождения Константина Симонова

Приглашаем вас на уникальное событие — литературно-музыкальный концерт, посвящённый 110-летию со дня рождения выдающегося поэта Константина Симонова. В программе концерта вы сможете насладиться стихами и переводами, а также песнями, созданными на слова этого талантливого автора.

Исполнители

На сцене выступят:

Сергей Новожилов — народный артист России, мастер художественного слова, чье исполнение завораживает и погружает в мир поэзии.

— народный артист России, мастер художественного слова, чье исполнение завораживает и погружает в мир поэзии. Наталия Кривёнок — лауреат международных конкурсов, меццо-сопрано, которая подарит слушателям незабываемые музыкальные моменты.

— лауреат международных конкурсов, меццо-сопрано, которая подарит слушателям незабываемые музыкальные моменты. Анатолий Ломунов — тенор, чей голос впечатляет глубиной и эмоциональностью.

— тенор, чей голос впечатляет глубиной и эмоциональностью. Михаил Бузин — талантливый пианист, который создаст прекрасное музыкальное сопровождение.

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 30 минут без антракта.

Не упустите шанс насладиться атмосферой искусства и воспоминаниями о великом поэте в исполнении лучших артистов.