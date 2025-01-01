Литературно-музыкальный концерт к 110-летию со дня рождения Константина Симонова
Приглашаем вас на уникальное событие — литературно-музыкальный концерт, посвящённый 110-летию со дня рождения выдающегося поэта Константина Симонова. В программе концерта вы сможете насладиться стихами и переводами, а также песнями, созданными на слова этого талантливого автора.
Исполнители
На сцене выступят:
- Сергей Новожилов — народный артист России, мастер художественного слова, чье исполнение завораживает и погружает в мир поэзии.
- Наталия Кривёнок — лауреат международных конкурсов, меццо-сопрано, которая подарит слушателям незабываемые музыкальные моменты.
- Анатолий Ломунов — тенор, чей голос впечатляет глубиной и эмоциональностью.
- Михаил Бузин — талантливый пианист, который создаст прекрасное музыкальное сопровождение.
Продолжительность
Концерт продлится 1 час 30 минут без антракта.
Не упустите шанс насладиться атмосферой искусства и воспоминаниями о великом поэте в исполнении лучших артистов.