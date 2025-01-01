12 мая 2025 года в Театре на Таганке на Сцене на Факельном состоится открытая репетиция эскиза «Жажда жизни» режиссёра Родиона Барышева. Это событие проходит в рамках режиссёрской лаборатории «Репетиции».
Родион Барышев — талантливый режиссёр, хореограф-постановщик и актёр. Он также является педагогом в ВГИКе и художественным руководителем Аппарат.Театра. Барышев окончил Английскую королевскую академию танца «Royal Academy of Dance London» в 2006 году и завершил обучение в ГИТИСе в 2020 году. В 2022 году он стал магистром Школы-студии МХАТ.
На его счету более 20 спектаклей и перформансов, поставленных в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона и Римини. В 2019 году он стал лауреатом Национальной премии «ТЕАТР МАСС», а в 2024 году завоевал титул победителя в номинации «Театрализованный перформанс года» на Ежегодной национальной премии событийной индустрии «СОБЫТИЕ ГОДА».
Эскиз «Жажда жизни» основан на биографии знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Как отметил сам режиссёр: «Это история женщины, которая превратила свою жизнь в искусство. История человека, который вопреки всем обстоятельствам любил жизнь во всех её проявлениях».
В эскизе принимают участие:
Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального события и погрузиться в мир творчества Фриды Кало через призму театра!