Открытая репетиция спектакля «Жажда жизни» в Театре на Таганке (Сцена на Факельном)

12 мая 2025 года в Театре на Таганке на Сцене на Факельном состоится открытая репетиция эскиза «Жажда жизни» режиссёра Родиона Барышева. Это событие проходит в рамках режиссёрской лаборатории «Репетиции».

О режиссёре

Родион Барышев — талантливый режиссёр, хореограф-постановщик и актёр. Он также является педагогом в ВГИКе и художественным руководителем Аппарат.Театра. Барышев окончил Английскую королевскую академию танца «Royal Academy of Dance London» в 2006 году и завершил обучение в ГИТИСе в 2020 году. В 2022 году он стал магистром Школы-студии МХАТ.

На его счету более 20 спектаклей и перформансов, поставленных в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона и Римини. В 2019 году он стал лауреатом Национальной премии «ТЕАТР МАСС», а в 2024 году завоевал титул победителя в номинации «Театрализованный перформанс года» на Ежегодной национальной премии событийной индустрии «СОБЫТИЕ ГОДА».

О спектакле «Жажда жизни»

Эскиз «Жажда жизни» основан на биографии знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Как отметил сам режиссёр: «Это история женщины, которая превратила свою жизнь в искусство. История человека, который вопреки всем обстоятельствам любил жизнь во всех её проявлениях».

Участники постановки

В эскизе принимают участие:

Кристина Грубник

Андрей Беляев

Анна Сафронова

Евгения Стегний

Юлия Стожарова

Ксения Мон Сор

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального события и погрузиться в мир творчества Фриды Кало через призму театра!