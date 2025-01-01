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Жажда шоу. Лучшее из лучшего!
Киноафиша Жажда шоу. Лучшее из лучшего!

Жажда шоу. Лучшее из лучшего!

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

35 лет Музыкальному шоу-театру «Премьера»!

В этом году Музыкальный шоу-театр «Премьера» отмечает свой 35-летний юбилей. Этот старейший коллектив является основой программы всех сборных концертов, которые проходят под эгидой «Премьеры». Будь то праздник, посвящённый Дню города, или новогодний концерт, «Премьера» всегда радует зрителей яркими представлениями.

Мобильный и гибкий театр

Музыкальный шоу-театр «Премьера» — это мобильный и гибкий театр, способный подстраиваться под любые режиссёрские задачи и воплощать самые смелые идеи. Труппа состоит из талантливых солистов-вокалистов с широким жанровым диапазоном и профессионального балета, владеющего разнообразным хореографическим языком.

Богатая история и гастроли

За годы своей деятельности «Премьера» накопила богатую историю, полную зарубежных гастролей и выступлений по различным регионам России. Коллектив охотно путешествует по родному краю и охотно принимает участие в фестивалях, общественно-политических форумах, а также на открытиях канатных дорог и курортных объектов. Везде его ждёт горячий зрительский приём.

Солидный репертуар

Музыкальный шоу-театр «Премьера» располагает солидным репертуаром. В него входят вокальные сольные и ансамблевые композиции, танцевальные сюиты и захватывающие дух номера воздушных гимнастов. Каждый номер программы «Жажда шоу» — это отобранные временем шедевры, которые звучат свежо и ярко, как в первый день их творения.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 18 октября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
17:00 от 500 ₽

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